Городовой / Город / 162 миллиона испарились: куда исчезли зарплаты пятисот петербуржцев?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Суд поставил точку: кому достанется легендарный завод «Красный треугольник» Город
Когда квадратные метры пляшут: что необычного ждёт рынок жилья в России Город
Петербургские умы на шаг впереди: зачем курицам придумали вакцину Город
Алкоголь с предупреждением: что заставит россиян задуматься перед тем, как поднять рюмку Город
От драгоценной икры до шаманского бубна: какие предметы багажа забывают в аэропорту Пулково Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

162 миллиона испарились: куда исчезли зарплаты пятисот петербуржцев?

Опубликовано: 21 января 2026 17:49
 Проверено редакцией
162 миллиона испарились: куда исчезли зарплаты пятисот петербуржцев?
162 миллиона испарились: куда исчезли зарплаты пятисот петербуржцев?
Городовой ру

ООО «Геоизол» накопило перед 512 сотрудниками долг по заработной плате, который превысил 162 млн рублей. Организацию обязали перечислить работникам положенные средства до 26 февраля 2025 года, однако требование выполнено не было. В связи с этим судом был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Заместитель начальника Северо-Западной межрегиональной государственной инспекции труда Ольга Казанская пояснила, что инспекция предписала устранить нарушение до конца сентября 2025 года. Несмотря на это, компания не выполнила данное указание. В результате, как отмечалось выше, последовало судебное разбирательство и финансовое наказание.

В случае с «Геоизолом» речь идет о крупнейшей задолженности по зарплате в регионе за последнее время. Организации, задерживающие выплаты сотрудникам, могут быть привлечены к административной ответственности. В текущем году инспекция уделяет особое внимание таким нарушениям

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью