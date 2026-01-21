162 миллиона испарились: куда исчезли зарплаты пятисот петербуржцев?

ООО «Геоизол» накопило перед 512 сотрудниками долг по заработной плате, который превысил 162 млн рублей. Организацию обязали перечислить работникам положенные средства до 26 февраля 2025 года, однако требование выполнено не было. В связи с этим судом был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Заместитель начальника Северо-Западной межрегиональной государственной инспекции труда Ольга Казанская пояснила, что инспекция предписала устранить нарушение до конца сентября 2025 года. Несмотря на это, компания не выполнила данное указание. В результате, как отмечалось выше, последовало судебное разбирательство и финансовое наказание.

В случае с «Геоизолом» речь идет о крупнейшей задолженности по зарплате в регионе за последнее время. Организации, задерживающие выплаты сотрудникам, могут быть привлечены к административной ответственности. В текущем году инспекция уделяет особое внимание таким нарушениям

