Семейный автомобиль: кому теперь доступны льготные автокредиты в России

В России расширили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль» — теперь воспользоваться выгодными условиями смогут семьи не только с тремя, но и с двумя детьми.

Это решение Минпромторга РФ может существенно облегчить жизнь многим семьям, мечтающим о новом или более вместительном автомобиле.

Больше семей — больше возможностей

Решение о перезапуске подпрограммы «Семейный автомобиль» было принято в середине мая, и первоначально акцент делался на многодетных семьях — тех, у кого минимум трое детей.

Однако, как отметили в Минпромторге, данная мера оказалась востребованной — и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма.

Как пишет INTERFAX.RU, с 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей. Это, безусловно, расширяет круг потенциальных участников и делает программу более доступной для широких слоев населения.

Условия игры: кому положены льготы?

По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

При покупке электромобилей скидка еще больше — 30%. Программа действует для широкого круга граждан, в том числе для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Это делает программу универсальной и направленной на поддержку различных категорий граждан, нуждающихся в помощи при приобретении автомобиля.

Однако, стоит обратить внимание на условия перезапущенной подпрограммы «Семейный автомобиль» — скидка здесь составляет 10% от стоимости машины. Несмотря на то, что скидка меньше, чем по базовой программе, она все равно может стать существенным подспорьем для семей с детьми, планирующих покупку автомобиля.

«Семейный автомобиль»: спасение или маркетинговый ход?

Программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль», безусловно, имеет свои плюсы. Это реальная возможность для многих семей приобрести автомобиль на выгодных условиях, снизить финансовую нагрузку и улучшить качество жизни.

Однако, стоит задаться вопросом — не является ли эта программа лишь маркетинговым ходом, призванным стимулировать продажи автомобилей? И не станет ли льготный автокредит для некоторых семей кабалой на колесах?

Действительно, необходимо помнить, что автокредит, даже льготный, это серьезное финансовое обязательство. Перед тем, как принять решение о покупке автомобиля в кредит, необходимо тщательно оценить свои финансовые возможности, рассчитать ежемесячный платеж и учесть все сопутствующие расходы — на страховку, топливо, техническое обслуживание.

Важно не поддаваться импульсу и не переоценивать свои возможности, чтобы избежать проблем с выплатой кредита в будущем.

Обратная сторона медали: риски и предостережения

Кроме того, стоит помнить, что льготные автокредиты часто выдаются на автомобили определенной марки или модели, которые могут быть не самыми лучшими с точки зрения надежности и безопасности. Перед тем, как выбрать автомобиль, необходимо изучить отзывы владельцев, провести тест-драйв и убедиться, что он соответствует потребностям и требованиям.