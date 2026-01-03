Городовой / Город / 2025‑й — и точка: как Петербург полностью завершил модернизацию поликлиник
Опубликовано: 3 января 2026 16:58
 Проверено редакцией
Городовой ру

На реализацию указанных задач было направлено 4,72 миллиарда рублей.

В 2025 году в Санкт-Петербурге завершили программу по модернизации городских поликлиник, причём её объём увеличили почти на пятую часть. Об этом сообщили представители городской администрации сегодня. Финансирование на реализацию этого проекта составило 4,7 миллиарда рублей.

Из этой суммы большая часть, 3,8 миллиарда рублей, ушла на приобретение 1,4 тысячи единиц новых медицинских приборов и техники. На капитальное обновление 19 медицинских объектов выделили ещё 845 миллионов рублей. По словам губернатора Александра Беглова, модернизация поликлиник входит в число ключевых городских инициатив до 2030 года.

«Здоровье петербуржцев — один из десяти приоритетов городского развития до 2030 года. Мы строим новые медицинские учреждения и ремонтируем уже действующие, обновляем парк автомобилей скорой помощи, повышаем уровень высокотехнологичной медицины», — подчеркнул Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что закупленное оборудование уже поступило в медицинские учреждения города и введено в эксплуатацию. Работы по ремонту завершены полностью.

