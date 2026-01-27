32 года думал, что домашние пирожки готовить долго: бездрожжевые с мясом открыли мне глаза

Думаете, что сочные домашние пирожки — это обязательно долгая возня с дрожжевым тестом? Этот рецепт развеет миф. Вкусные пирожки с мясной начинкой можно приготовить меньше чем за 30 минут, если использовать простое тесто на кефире.
Ингредиенты для теста (на 8-10 пирожков)
- Кефир — 250 мл
- Мука пшеничная — около 400 г (+ немного для подпыла)
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Сода пищевая — ½ ч. ложки
- Соль — ½ ч. ложки
Приготовление
Шаг 1. Быстрое тесто. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, нелипнущее тесто. Соберите его в шар, накройте полотенцем или пищевой плёнкой и дайте «отдохнуть» 5-10 минут.
Шаг 2. Начинка. Пока тесто отдыхает, быстро обжарьте мелко нарезанный лук и мясной фарш (400-500 г) до готовности. Посолите и поперчите по вкусу, остудите.
Шаг 3. Лепка и приготовление. Тесто разделите на части, каждую раскатайте в кружок. Выложите начинку, защипните края. Пирожки можно обжарить на сковороде с двух сторон до румяной корочки или запечь в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут. Подавайте горячими.