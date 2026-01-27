Городовой / Полезное / 32 года думал, что домашние пирожки готовить долго: бездрожжевые с мясом открыли мне глаза
32 года думал, что домашние пирожки готовить долго: бездрожжевые с мясом открыли мне глаза

Опубликовано: 27 января 2026 09:15
 Проверено редакцией
пирожки
32 года думал, что домашние пирожки готовить долго: бездрожжевые с мясом открыли мне глаза
Фото: Городовой.ру

Думаете, что сочные домашние пирожки — это обязательно долгая возня с дрожжевым тестом? Этот рецепт развеет миф. Вкусные пирожки с мясной начинкой можно приготовить меньше чем за 30 минут, если использовать простое тесто на кефире.

Ингредиенты для теста (на 8-10 пирожков)

  • Кефир — 250 мл
  • Мука пшеничная — около 400 г (+ немного для подпыла)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Сода пищевая — ½ ч. ложки
  • Соль — ½ ч. ложки

Приготовление

Шаг 1. Быстрое тесто. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, нелипнущее тесто. Соберите его в шар, накройте полотенцем или пищевой плёнкой и дайте «отдохнуть» 5-10 минут.

Шаг 2. Начинка. Пока тесто отдыхает, быстро обжарьте мелко нарезанный лук и мясной фарш (400-500 г) до готовности. Посолите и поперчите по вкусу, остудите.

Шаг 3. Лепка и приготовление. Тесто разделите на части, каждую раскатайте в кружок. Выложите начинку, защипните края. Пирожки можно обжарить на сковороде с двух сторон до румяной корочки или запечь в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут. Подавайте горячими.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
