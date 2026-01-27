Почему зарплаты могут удивить: каким будет рынок труда для россиян в 2026 году

В компаниях отмечается нехватка специалистов рабочих и технических профессий, что, по мнению Ирины Пак из NC Logistic, связано с устаревшей подготовкой кадров и уходом опытных сотрудников старшего возраста.

Дефицит особенно заметен среди работников, способных использовать современные технологии, например, для складских задач требуются сотрудники с умением работать с современными информационными системами управления складами. Об этом рассказала «Газета.Ru».

В сфере управления и анализа спрос растет на тех, кто умеет изучать большие объёмы информации, формулировать планы и внедрять цифровые инструменты.

Фирмы переходят к политике сокращения числа начинающих специалистов, предпочитая приглашать на работу профессионалов с практическим опытом. При этом предпочтение отдают тем, кто способен осваивать и оценивать интеграцию новых технологий самостоятельно.

Расширение задач и внедрение искусственного интеллекта меняют требования к сотрудникам: ценятся кадры, способные выполнять несколько функций одновременно, например, продавец, владеющий аналитическими методами.

Особый интерес у работодателей вызывают профессионалы, такие как аналитики, разработчики программного обеспечения и специалисты по продвижению, способные разумно использовать искусственный интеллект.

Важно, чтобы такой сотрудник обладал не только прикладными знаниями, но и критическим взглядом на применение новых инструментов.

Порядок приема на работу становится всё сложнее: от соискателей теперь требуется адаптировать резюме под автоматизированные системы отбора.

Работодатели смещают акцент в сторону качества, а не численности новых сотрудников, что приводит к более тщательному и длительному отбору.

Ключевыми факторами становятся профильные знания, реальные умения и готовность проходить переподготовку.

