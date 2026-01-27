Городовой / Полезное / Почему от японок совершенно не пахнет потом: нашли гениальные решения
Почему от японок совершенно не пахнет потом: нашли гениальные решения

Опубликовано: 27 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
Почему от японок совершенно не пахнет потом: нашли гениальные решения
Фото: Городовой.ру

Неприятный запах пота — проблема, с которой многие борются с помощью дезодорантов. Однако в Японии к этому вопросу подходят иначе. Женщины здесь действительно практически не имеют характерного резкого запаха тела, и ключевую роль в этом играет не косметика, а культура питания.

Роль диеты

Основная причина кроется в рационе. Традиционная японская кухня основана на большом количестве морепродуктов, рыбы, водорослей, овощей, сои и риса. Эти продукты легко усваиваются и не создают в организме среду, благоприятную для образования резких летучих соединений, которые выделяются с потом.

В то же время считается, что обильное потребление красного мяса, жирных и сильно обработанных продуктов, характерное для западного рациона, может усиливать запах. Белки животного происхождения при расщеплении образуют соединения, которые выводятся через кожу и становятся питательной средой для бактерий.

Образ жизни и гигиена

Кроме питания, важны и другие культурные привычки: ежедневное принятие ванны (офуро), ношение натуральных дышащих тканей (хлопок, лён) и общее внимание к личной чистоте. Всё это в совокупности помогает минимизировать проявление проблемы, а не просто маскировать её последствия.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
