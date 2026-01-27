Что представляет из себя Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

Адмиралтейский район — один из центральных районов Санкт‑Петербурга. Его границы проходят:
- на севере — по реке Неве (от Дворцового моста до Ново‑Адмиралтейского канала);
- на востоке — по реке Фонтанке и набережной Обводного канала;
- на юге — по линии железной дороги Санкт‑Петербург — Москва (включая территорию Витебского вокзала);
- на западе — по реке Большой Неве (от Благовещенского моста до Дворцового).
Транспортная сеть включает станции метро «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», а также многочисленные трамвайные и автобусные маршруты.
Когда был создан Адмиралтейский район?
Район ведёт историю с первых лет существования Петербурга. В 1704 году на левом берегу Невы заложили Адмиралтейскую верфь — это и стало точкой отсчёта. Вокруг верфи сформировался жилой квартал для мастеровых и служащих, а уже к середине XVIII века территория обрела черты столичного района.
Сколько человек проживает в Адмиралтейском районе?
По данным последней переписи, в районе проживает около 160 тысяч человек. Это один из самых плотно заселённых районов центра: на 1 км² приходится свыше 10 тысяч жителей. Характерная черта — высокая доля старожилов и интеллигенции, а также значительный поток временных жильцов (арендаторов, студентов).
Что посмотреть в Адмиралтейском районе?
На территории района сосредоточены такие знаковые памятники архитектуры, как Адмиралтейство, Зимний дворец и комплекс Государственного Эрмитажа, Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Юсуповский дворец на Мойке и много других.
Есть ли в Адмиралтейском районе промышленные предприятия?
Исторически район был центром судостроения и смежных производств. Сегодня промышленная зона существенно сократилась, но сохранились ключевые предприятия: «Адмиралтейские верфи», «Завод имени М. И. Калинина», полиграфические предприятия (например, филиал «Печатный двор»).