Что представляет из себя Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 27 января 2026 10:25
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Nikolay Gyngazov

Адмиралтейский район — один из центральных районов Санкт‑Петербурга. Его границы проходят:

  • на севере — по реке Неве (от Дворцового моста до Ново‑Адмиралтейского канала);
  • на востоке — по реке Фонтанке и набережной Обводного канала;
  • на юге — по линии железной дороги Санкт‑Петербург — Москва (включая территорию Витебского вокзала);
  • на западе — по реке Большой Неве (от Благовещенского моста до Дворцового).

Транспортная сеть включает станции метро «Садовая», «Сенная площадь», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», а также многочисленные трамвайные и автобусные маршруты.

Когда был создан Адмиралтейский район?

Район ведёт историю с первых лет существования Петербурга. В 1704 году на левом берегу Невы заложили Адмиралтейскую верфь — это и стало точкой отсчёта. Вокруг верфи сформировался жилой квартал для мастеровых и служащих, а уже к середине XVIII века территория обрела черты столичного района.

Сколько человек проживает в Адмиралтейском районе?

По данным последней переписи, в районе проживает около 160 тысяч человек. Это один из самых плотно заселённых районов центра: на 1 км² приходится свыше 10 тысяч жителей. Характерная черта — высокая доля старожилов и интеллигенции, а также значительный поток временных жильцов (арендаторов, студентов).

Что посмотреть в Адмиралтейском районе?

На территории района сосредоточены такие знаковые памятники архитектуры, как Адмиралтейство, Зимний дворец и комплекс Государственного Эрмитажа, Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Юсуповский дворец на Мойке и много других.

Есть ли в Адмиралтейском районе промышленные предприятия?

Исторически район был центром судостроения и смежных производств. Сегодня промышленная зона существенно сократилась, но сохранились ключевые предприятия: «Адмиралтейские верфи», «Завод имени М. И. Калинина», полиграфические предприятия (например, филиал «Печатный двор»).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
