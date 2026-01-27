Продукты-союзники: что положить в корзину, чтобы забыть о доставках

Врач-диетолог Зарифа Романова советует иметь в холодильнике продукты, которые позволяют приготовить полноценное блюдо за четверть часа.
По её словам, к ним относятся яйца, бобовые, орехи, кисломолочные продукты и разные крупы с сохранённой оболочкой, сообщает сообщает «Газета.Ru».
Такой подход помогает отказаться от заказа готовой еды и упростить ежедневные приёмы пищи.
Эксперт рекомендует использовать готовые к употреблению источники белка, которые не требуют приготовления.
В этот перечень входят филе индейки в собственном соку, риет из лосося с мягким творогом, натуральное мясо криля, кусочки атлантической сельди, ломтики горбуши, тунец для салатов в банках, куриный холодец, салаты из морепродуктов, а также скумбрия и сардины в собственном соку или в оливковом масле.
Она отметила:
"Все эти продукты — хорошие источники белка и омега-3 жирных кислот. Достаточно открыть банку и добавить к гречке, макаронам, салату или намазать на цельнозерновой хлеб."
Особое внимание Романова советует уделить цельнозерновым и бобовым продуктам, выступающим гарниром или самостоятельным блюдом.
В этот список входят красная и белая фасоль в банках, нут, зелёный горошек и молодая кукуруза без сахара, хумус без добавок, овощи, запечённые на гриле или консервированные, оливки, а ещё – свежие овощи: морковь, свёкла и сельдерей.
Их можно дополнять хлебцами, гранолой с курагой, рисовыми мини-хлебцами.
Из свежих и квашеных продуктов врач выделяет те, что поддерживают пищеварение: квашеную капусту и кимчи, солёные огурцы и помидоры без уксуса, ферментированную морковь, хлеб без муки на закваске.
Она добавляет, что стоит оставить место в морозильнике для овощей и ягод, поскольку брокколи, цветная капуста, фасоль, шпинат, а также клубника, вишня и клюква по содержанию полезных веществ не уступают свежим. Ягоды отлично сочетаются с пастой из орехов, йогуртом или гранолой.
Разъясняя основы рациона, специалист советует обратить внимание на следующие категории продуктов:
- Цельнозерновые крупы (макароны, гречка, овёс, булгур, кускус, киноа, бурый или дикий рис) — как основа для боулов, гарниров, салатов, супов, которые можно приготовить заранее.
- Полезные жиры (различные орехи, семена, пасты на их основе без сахара, масла оливы, авокадо и кедровых орехов), которые делают блюда сытнее и вкуснее.
- Молочные продукты без сахара (йогурт с насыщенным вкусом, творог, кефир, тан, айран, ряженка), – это дополнительный источник белка, который помогает надолго утолить голод и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
Замороженные овощи-разнообразие основ для гарниров, яичницы, супа или пасты. Овощи насыщают, а при сочетании с белком обеспечивают длительное чувство сытости и способствуют поддержанию устойчивого уровня сахара в крови.
Дополнительно рекомендуется избегать каш, требующих минимального времени приготовления, поскольку в них часто содержится слишком много сахара и мало ценных элементов.
Если заранее продумать меню и приобрести необходимые продукты, можно значительно снизить потребность в заказе готовых блюд и сделать питание более сбалансированным.
