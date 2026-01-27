Городовой / Город / Продукты-союзники: что положить в корзину, чтобы забыть о доставках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где есть бесплатный каток в Невском районе? Вопросы о Петербурге
Коммунальные долги пойдут в обход управляющих компаний: кому теперь придется платить по счетам Город
Что итальянцы кладут в кофе для улучшения вкуса: в России так не делают, а зря Полезное
Тренд ностальгии по ценам 2016 года: что это такое и почему петербуржцы начали массово скучать по прошлому Общество
Почему зарплаты могут удивить: каким будет рынок труда для россиян в 2026 году Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Продукты-союзники: что положить в корзину, чтобы забыть о доставках

Опубликовано: 27 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Продукты-союзники: что положить в корзину, чтобы забыть о доставках
Продукты-союзники: что положить в корзину, чтобы забыть о доставках
Городовой ру

Врач-диетолог Зарифа Романова советует иметь в холодильнике продукты, которые позволяют приготовить полноценное блюдо за четверть часа.

По её словам, к ним относятся яйца, бобовые, орехи, кисломолочные продукты и разные крупы с сохранённой оболочкой, сообщает сообщает «Газета.Ru».

Такой подход помогает отказаться от заказа готовой еды и упростить ежедневные приёмы пищи.

Эксперт рекомендует использовать готовые к употреблению источники белка, которые не требуют приготовления.

В этот перечень входят филе индейки в собственном соку, риет из лосося с мягким творогом, натуральное мясо криля, кусочки атлантической сельди, ломтики горбуши, тунец для салатов в банках, куриный холодец, салаты из морепродуктов, а также скумбрия и сардины в собственном соку или в оливковом масле.

Она отметила:

"Все эти продукты — хорошие источники белка и омега-3 жирных кислот. Достаточно открыть банку и добавить к гречке, макаронам, салату или намазать на цельнозерновой хлеб."

Особое внимание Романова советует уделить цельнозерновым и бобовым продуктам, выступающим гарниром или самостоятельным блюдом.

В этот список входят красная и белая фасоль в банках, нут, зелёный горошек и молодая кукуруза без сахара, хумус без добавок, овощи, запечённые на гриле или консервированные, оливки, а ещё – свежие овощи: морковь, свёкла и сельдерей.

Их можно дополнять хлебцами, гранолой с курагой, рисовыми мини-хлебцами.

Из свежих и квашеных продуктов врач выделяет те, что поддерживают пищеварение: квашеную капусту и кимчи, солёные огурцы и помидоры без уксуса, ферментированную морковь, хлеб без муки на закваске.

Она добавляет, что стоит оставить место в морозильнике для овощей и ягод, поскольку брокколи, цветная капуста, фасоль, шпинат, а также клубника, вишня и клюква по содержанию полезных веществ не уступают свежим. Ягоды отлично сочетаются с пастой из орехов, йогуртом или гранолой.

Разъясняя основы рациона, специалист советует обратить внимание на следующие категории продуктов:

  • Цельнозерновые крупы (макароны, гречка, овёс, булгур, кускус, киноа, бурый или дикий рис) — как основа для боулов, гарниров, салатов, супов, которые можно приготовить заранее.
  • Полезные жиры (различные орехи, семена, пасты на их основе без сахара, масла оливы, авокадо и кедровых орехов), которые делают блюда сытнее и вкуснее.
  • Молочные продукты без сахара (йогурт с насыщенным вкусом, творог, кефир, тан, айран, ряженка), – это дополнительный источник белка, который помогает надолго утолить голод и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Замороженные овощи-разнообразие основ для гарниров, яичницы, супа или пасты. Овощи насыщают, а при сочетании с белком обеспечивают длительное чувство сытости и способствуют поддержанию устойчивого уровня сахара в крови.

Дополнительно рекомендуется избегать каш, требующих минимального времени приготовления, поскольку в них часто содержится слишком много сахара и мало ценных элементов.

Если заранее продумать меню и приобрести необходимые продукты, можно значительно снизить потребность в заказе готовых блюд и сделать питание более сбалансированным.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью