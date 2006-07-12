Dadi привезет в Россию еще две модели

Этой осенью в Россию начнут поступать две новые китайские модели марки Dadi. Это будут пикап Smoothing и внедорожник City Leading. Официальным дистрибьютором марки Dadi в нашей стране является компания «Интерэкспорт», передает autonews.ru.



Dadi Smoothing поставляется в заднеприводной и полноприводной конфигурациях с двигателем 2,3 л мощностью 102 л.с. Доступен будет и мотор объемом 2,4 литра. Стоимость автомобиля составит от 11 500 до 16 000 долларов в зависимости от комплектации.



Рамный внедорожник Dadi City Leading можно будет заказать с 2,4-литровым мотором Mitsubishi мощностью 130 л. с. или дизельным агрегатом объемом 2,8 литра Isuzu мощностью 88 л.с. Автомобиль имеет задний привод или полный с жестко подключаемым передним. Ориентировочная цена новинки – от 21 500 долларов.



Марка Dadi появилась в России лишь весной этого года. На сегодняшний день она представлена лишь одной маркой - внедорожником Dadi Shuttle, сборка которого производится на заводе в Черкесске.