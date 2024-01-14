Рецепт вкуснейшей солянки от шеф-повара: наваристый суп будет лучше, чем в ресторане

Бывает, что после застолий в холодильнике остается немного колбасы и копченостей. Чтобы продукты не пропали, можно приготовить из них солянку. Причем вовсе не обязательно сразу варить суп. Достаточно нарезать мясо и сделать из него заготовку для аппетитного и согревающего блюда, простым рецептом которого с читателями портала «Городовой» поделился шеф-повар Владимир Тавлинцев.

Вам потребуются:

мясо (мякоть и на кости) — 600 г,

лук репчатый — 250 г,

морковь средняя — 200 г,

огурцы соленые — 350 г,

томатная паста — 3 ст. л.,

маслины — 60 г,

колбаса варено-копченая — 70 г,

сосиски — 2 шт.,

окорок копченый — 70 г,

курица копченая — 50 г,

говядина копченая — 60 г,

рассол огуречный — 150 мл,

соль — по вкусу,

перец черный молотый — по вкусу,

сахар — 1 ст. л.,

масло растительное — 2 ст. л.,

вода — 2,2 л.

Сварите бульон привычным способом. Извлеките мясо и разделайте его на мелкие кусочки. Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте на масле до полуготовности. С огурцов снимите шкурку и нарежьте тонкими пластинками. Маслины разделите на колечки или половинки.

«Томатную пасту пассеруйте на сковородке с растительным маслом. Копчености, сосиски и колбасу порубите небольшими ломтиками. В конце соедините все ингредиенты в бульоне. Влейте огуречный рассол, соль и перец. Можно добавить немного сахара и перец горошком», — посоветовал эксперт.

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