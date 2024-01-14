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Рецепт вкуснейшей солянки от шеф-повара: наваристый суп будет лучше, чем в ресторане

Рецепт вкуснейшей солянки от шеф-повара: наваристый суп будет лучше, чем в ресторане
Солянка от шеф-повара

Только простые ингредиенты в составе.

Бывает, что после застолий в холодильнике остается немного колбасы и копченостей. Чтобы продукты не пропали, можно приготовить из них солянку. Причем вовсе не обязательно сразу варить суп. Достаточно нарезать мясо и сделать из него заготовку для аппетитного и согревающего блюда, простым рецептом которого с читателями портала «Городовой» поделился шеф-повар Владимир Тавлинцев.

Вам потребуются:

  • мясо (мякоть и на кости) — 600 г,
  • лук репчатый — 250 г,
  • морковь средняя — 200 г,
  • огурцы соленые — 350 г,
  • томатная паста — 3 ст. л.,
  • маслины — 60 г,
  • колбаса варено-копченая — 70 г,
  • сосиски — 2 шт.,
  • окорок копченый — 70 г,
  • курица копченая — 50 г,
  • говядина копченая — 60 г,
  • рассол огуречный — 150 мл,
  • соль — по вкусу,
  • перец черный молотый — по вкусу,
  • сахар — 1 ст. л.,
  • масло растительное — 2 ст. л.,
  • вода — 2,2 л.

Сварите бульон привычным способом. Извлеките мясо и разделайте его на мелкие кусочки. Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте на масле до полуготовности. С огурцов снимите шкурку и нарежьте тонкими пластинками. Маслины разделите на колечки или половинки.

«Томатную пасту пассеруйте на сковородке с растительным маслом. Копчености, сосиски и колбасу порубите небольшими ломтиками. В конце соедините все ингредиенты в бульоне.

Влейте огуречный рассол, соль и перец. Можно добавить немного сахара и перец горошком», — посоветовал эксперт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

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14 января 2024 11:30
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