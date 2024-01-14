Рецепт вкуснейшей солянки от шеф-повара: наваристый суп будет лучше, чем в ресторане

Бывает, что после застолий в холодильнике остается немного колбасы и копченостей. Чтобы продукты не пропали, можно приготовить из них солянку. Причем вовсе не обязательно сразу варить суп. Достаточно нарезать мясо и сделать из него заготовку для аппетитного и согревающего блюда, простым рецептом которого с читателями портала «Городовой» поделился шеф-повар Владимир Тавлинцев.
Вам потребуются:
- мясо (мякоть и на кости) — 600 г,
- лук репчатый — 250 г,
- морковь средняя — 200 г,
- огурцы соленые — 350 г,
- томатная паста — 3 ст. л.,
- маслины — 60 г,
- колбаса варено-копченая — 70 г,
- сосиски — 2 шт.,
- окорок копченый — 70 г,
- курица копченая — 50 г,
- говядина копченая — 60 г,
- рассол огуречный — 150 мл,
- соль — по вкусу,
- перец черный молотый — по вкусу,
- сахар — 1 ст. л.,
- масло растительное — 2 ст. л.,
- вода — 2,2 л.
Сварите бульон привычным способом. Извлеките мясо и разделайте его на мелкие кусочки. Лук и морковь нарежьте соломкой и обжарьте на масле до полуготовности. С огурцов снимите шкурку и нарежьте тонкими пластинками. Маслины разделите на колечки или половинки.
«Томатную пасту пассеруйте на сковородке с растительным маслом. Копчености, сосиски и колбасу порубите небольшими ломтиками. В конце соедините все ингредиенты в бульоне.
Влейте огуречный рассол, соль и перец. Можно добавить немного сахара и перец горошком», — посоветовал эксперт.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru