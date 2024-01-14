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Домашний «Цезарь» превратится в кулинарный шедевр: вместо майонеза заправьте вот чем

Домашний «Цезарь» превратится в кулинарный шедевр: вместо майонеза заправьте вот чем
Чем можно заправить салат вместо майонеза

Шеф-повар поделился простым рецептом.

Чаще всего домашний салат «Цезарь» заправляют покупным майонезом. Но если приготовить для него специальный соус, блюдо станет гораздо вкуснее. Шеф-повар Александр Растунин поделился рецептом, который осилит каждая хозяйка.

Вам понадобятся:

  • яйца перепелиные — 10 шт.,
  • оливковое масло — 60 г,
  • горчица дижонская — 30 г,
  • лимонный сок — 30 мл,
  • устричный или соевый соус — 15 мл,
  • чеснок — 2 зубчика.

«Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Такой соус можно хранить в холодильнике не более пяти дней», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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14 января 2024 11:45
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