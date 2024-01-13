Так готовят хачапури шеф-повара: помимо сулугуни добавляют в начинку вот что

Чаще всего в хачапури добавляют исключительно сыр. Но шеф-повар Андрей Сулима знает рецепт поинтереснее. Вот как приготовить хачапури с европейской начинкой.

Вам понадобятся:

сулугуни — 200 г,

брынза — 50 г,

яйца — 1–2 шт.,

чеснок — 2–3 зубчика,

кинза, базилик, тархун — по вкусу.

«Сыр натрите, добавьте к нему брынзу, яйца, измельченный чеснок и рубленую зелень. Выложите начинку в слоеное тесто, сверните конвертиком и выпекайте 20–25 минут при 200°C», — поделился эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com