Действительно ли мед полезнее сахара: диетолог дал честный ответ

Отказ от сахара в пользу меда не всегда имеет под собой основание. Подобные манипуляции точно не помогут похудеть, а также предотвратить проблемы со здоровьем. Есть одно большое «но», которое люди зачастую не соблюдают.

В беседе с порталом «Городовой» врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил, что калорийность двух сладких продуктов совсем не отличается. Это те же углеводы, которые быстро усваиваются. Единственный плюс меда в том, что в его составе присутствует хотя бы какое-то количество полезных веществ.

«Если и отказываться от сахара в пользу меда, то не без оглядки на количество, иначе никакого смысла в этом нет. Его потребление все равно придется сокращать до минимума. При этом продукт противопоказан людям с сахарным диабетом, ожирением и избытком веса, а также тем, кто не переносит фруктозу. Еще он дает нагрузку на печень, так что в этом плане тоже стоит быть осторожными», — пояснил эксперт.

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