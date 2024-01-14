Молоко такой жирности — самое полезное: в магазинах ищите только его

В супермаркетах полно молока с различной жирностью. И разница есть не только во вкусе, но и в пользе. Врач-диетолог Евгений Арзмасцев рассказал, какой продукт предпочтительнее для организма.

Эксперт посоветовал выбирать молоко средней жирности — либо 2,5%, либо 3,2%. Это оптимальный показатель, при котором напиток максимально богат микроэлементами и витаминами.

«Чем меньше жирность, тем меньше пользы. Во-первых, при вымывании жиров вымываются и витамины. А, во-вторых, из-за невысокго содержания жиров оставшиеся витамины гораздо хуже усваиваются. Но слишком жирное молоко тоже покупать не стоит, особенно тем, кто страдает от повышенного холестерина», — уточнил специалист в беседе с «Городовым».

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