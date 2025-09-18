Городовой / Город / Город принадлежит всем: почему горожане бунтуют против платного въезда в Петербурге
Город принадлежит всем: почему горожане бунтуют против платного въезда в Петербурге

18 сентября 2025
Город принадлежит всем: почему горожане бунтуют против платного въезда в Петербурге
globallookpress/ Ilya Moskovets

Разбор полетов вокруг идеи платного въезда в город.

Идея введения платного въезда в исторический центр Санкт-Петербурга, обсуждавшаяся ранее, набирает обороты.

Власти города рассматривают возможность присоединения к федеральному эксперименту в ближайшие пять лет, что может кардинально изменить жизнь горожан и водителей.

Исторический центр под защитой: зачем нужен платный въезд?

Санкт-Петербург — город-музей под открытым небом, где плотный трафик, узкие улочки и огромный туристический поток создают постоянные пробки и ухудшают экологию.

Введение платы за въезд в центр рассматривается как способ снизить нагрузку на дороги, уменьшить количество выхлопов и сделать город более комфортным для проживания.

“Центр Петербурга — это не просто жилой массив, а музей под открытым небом”, — напоминали сторонники идеи в беседе с "ДП".

Шведский опыт: от протестов к поддержке

В качестве примера приводится Стокгольм, где первоначальное сопротивление жителей платной системе въезда сменилось массовой поддержкой после ощутимых положительных изменений.

“Когда в Стокгольме предложили подобную систему, 70% горожан выступали категорически против. Но после внедрения эксперимента… уже 90% жителей поддержали нововведение”, — отмечает спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Он намекнул, что Петербург может пройти схожий путь: сначала недовольство, затем — улучшение качества жизни.

"Население Питера — практически в 3 раза больше Стокгольма. Центр Стокгольма — это грубо говоря площадь и небольшой набор примыкающих улиц... А центр Питера — это не только туристы, это и еще и деловая жизнь, транзитные магистрали", — парируют противники.

Вызовы для водителей и городская инфраструктура

Для автомобилистов платная система означает дополнительные расходы.

Размер тарифа станет ключевым фактором: символическая плата или сумма, реально побуждающая пересесть на общественный транспорт. Важным аспектом является и состояние городской инфраструктуры.

“Платные парковки тоже протискивали под "благовидным предлогом" разгрузить центр, ну и что ? Получилось ? Только вот ценник на эти парковки уже кусается. А как стояли вторым рядом, так и стоят”, — указывают противники.

Параллельно с введением платы необходимо развивать метро, парковки на окраинах и пересадочные узлы.

Дискриминация или защита наследия?

Как пишет канал PRO АВТО, противники идеи говорят о дискриминации, утверждая, что “город принадлежит всем”.

Сторонники же подчеркивают историческую ценность центра, который нуждается в защите от чрезмерной автомобильной нагрузки.

Вопрос доверия жителей к властям и их уверенности в справедливости и эффективности предлагаемой системы остается открытым. В социальных сетях звучат скептические комментарии:

“Давайте сделаем вообще платным въезд в Питер… Пробки уйдут сами собой и воздух станет чистым и прозрачным!”

"Нужно платный выход из парадной сделать, не мелочитесь".

"Так и до абсурда дойдет, тротуар платный надо сделать, а то на нем летом не пройти пешком, туристов много! Прежде самих чиновников лишить служебных авто, и за проезд по платным дорогам пускай сами оплачивают и парковки из своего кармана платят", — пишут горожане.

Ксения Пронина
