Зачем вешали ковер на стену: история одной недорогой, но важной покупки в СССР

В советскую эпоху ковер на стене был не просто элементом интерьера, а многофункциональным решением, призванным справиться с бытовыми проблемами и служить символом достатка.

В 1960–1980-е годы, когда массово строились панельные дома, жители сталкивались с рядом недостатков: тонкие стены, плохая звукоизоляция и холод в угловых комнатах. И решение этих проблем нашли в коврах.

“Настенный ковер был самым доступным способом исправить сразу несколько проблем одним движением”, — объясняет историк быта каналу GadgetPage.

Он создавал дополнительный воздушный зазор, уменьшая теплопотери и риск сырости, гасил эхо и частично приглушал звуки соседей.

Ковер также визуально «собирал» пустую комнату, добавляя ей теплый текстильный фон.

“Ковер на стене — значит, в комнате теплее и тише”, — закрепилось в народном сознании.

Символ достатка и рациональности

Как пишет kulturologia, качественный шерстяной ковер был дорогим и дефицитным товаром, на который копили месяцами.

Ковры «доставали» по распределению или покупали по случаю.

Стоимость одного могла сравниться с ценой телевизора, что делало размещение на полу, где он быстро изнашивался, нерациональным. Стена же обеспечивала сохранность вещи и служила «парадным» местом.

Ковер становился «портретом семьи», знаком достатка и «правильного» хозяйствования.

«Молдавские розы» и тщательный выбор

Чаще всего в квартирах появлялись фабричные ковры с растительными или геометрическими узорами, выполненные в бордовых, терракотовых или оливковых тонах.

Характерные «молдавские розы» стали устойчивым клише благодаря развитой традиции ковроткачества в Молдавской ССР.

Покупка ковра была тщательно спланирована. Считали плотность ворса, трогали подложку, сверяли оттенки с мебелью.

Выбор был обусловлен не только эстетикой, но и долговечностью — натуральная шерсть сохраняла свой вид десятилетиями, а на стене ковер почти не изнашивался.