Французская принцесса возьмет под покровительство петербургский вуз

Сегодня в Петровском зале главного здания Санкт-Петербургского государственного университета состоится торжественный акт принятия Ее Королевским Высочеством Дианой, герцогиней Вюртембергской и принцессой Французской, патроната над Смольным институтом свободных искусств и наук филологического факультета университета.



\ Контакты герцогини со Смольным институтом продолжаются уже год, а идея учреждения патроната возникла в связи с планами создания программы «Германские исследования» (язык, литература, искусство, философия).



\ Первым шагом станет открытие Немецкой библиотеки по искусству и культуре, которую будет курировать герцогиня. По плану патронажа Ее Королевское Высочество будет регулярно посещать Смольный институт с визитами и способствовать развитию российско-германских культурных и научных связей.



\ Смольный институт - высшее учебное заведение, работающее по системе либерального образования (свободный выбор студентами предметов). В этом году отмечалось 10-летие с начала создания института. Это совместный российско-американский проект, к которому намерены присоединиться также партнеры из ФРГ.



\ Сегодня главным партнером института является Бард Колледж в штате Нью-Йорк. В программе Смольного представлены как гуманитарные, так и некоторые точные науки. Главный акцент сделан на культуре и искусстве, в особенности на самых современных художественных практиках.