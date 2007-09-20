\ 30% кваса в Петербурге не соответствует гигиеническим требованиям. Это выяснилось в ходе проверки торговых точек по реализации напитка, проведенной управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Кроме того, сотрудники ведомства установили, что у многих продавцов отсутствуют личные медицинские книжки, также не стирается санитарная одежда продавцов, нет маркировки на емкостях с квасом и моющих средств.



\ Три крупных производителя кваса ООО «Матроскино», ООО «Василеостровская пивоварня» и ООО «Квас-Лиговка» также не порадовали Россельхознадзор. К ним возникли претензии по неудовлетворительному санитарно-техническому состоянию помещений и территории предприятия, не соответствующему хранению концентрата квасного сусла и не соблюдению правил складирования продовольственного сырья.



\ За выявленные нарушения будут оштрафованы сотрудник ООО «Василеостровская пивоварня» и ООО «Квас-Лиговка» как юридическое лицо. Материалы дела по ООО «Матроскино» переданы в суд для решения вопроса о приостановлении эксплуатации.



\ Администрации ООО «Василеостровская пивоварня» и ООО «Квас-Лиговка» также будут оштрафованы. Приостановлена эксплуатация 10 торговых точек, реализующих квас.