Грузинской студенческой команде, приглашенной на соревнования в Петербург, не давали визу

У грузинской студенческой команды, которая участвует в Кубке Европы по интеллектуальным играм, проходящем в Петербурге, возникли проблемы с получением визы. Однако команда все-таки смогла прилететь в пятницу на открытие.



\ О том, кто еще сразится за третий Кубок Европы, "Эху Петербурга" рассказал председатель правления фонда "Гаудеамус" - организатора соревнований - Игорь Мухачев. "В соревнованиях по четырем интеллектуальным играм - "Что? Где? Когда?", "Брэйн-ринг", "Своя игра" и "Эрудит-квартет" - примут участие 28 команд из шести стран Европы. На этот Кубок приехала команда Израиля - это вообще первая команда, которая не из стран бывшего СНГ. Соревнования проводятся исключительно на русском языке. Понятно, что в них могут принимать участие только студенты, которые владеют русским языком.



\ Некоторые трудности с получением визы были у команды Грузии. И поскольку без специального приглашения наше посольство в Грузии визу им в Россию не давало, мы направили соответствующее приглашение. Процесс затянулся, и была неуверенность, что им удастся приехать. Тем не менее все обошлось. Команда Грузии прилетела первой", - рассказал Мухачев.



\ Соревнования пройдут в студгородке в Петергофе в течение трех дней. Финал состоится в воскресенье — тогда же объявят и победителей, передает "Эхо Петербурга".