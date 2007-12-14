Суд по делу Эллы Поляковой перенесли

\ Сегодня в мировом суде на улице Самойловой, 12, состоялось слушание дела Эллы Поляковой, председателя правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга". Кроме обвинения в "участии в несанкционированном митинге", предъявленном всем задержанным 25 ноября, Эллу Полякову обвиняют также в "сопротивлении сотрудникам милиции".



\ Как передает ЗАКС.Ру, судья Ольга Зубова удовлетворила ходатайство Поляковой о переносе слушания на 25 декабря в связи с вызовом свидетелей, среди которых Татьяна Дорутина ("Лига избирательниц") и Юлий Рыбаков (партия "Яблоко").



\ К делу приобщена пленка, снятая сотрудниками милиции на Марше несогласных 25 ноября.