Николас Ломбертс: «Нам реально не везет в последних играх»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс перед игрой 10-го тура премьер-лиги с «Томью» рассказал о сибирском сопернике. «Лучше бы мы с «Рубином» сыграли в субботу,

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс перед игрой 10-го тура премьер-лиги с «Томью» рассказал о сибирском сопернике.

«Лучше бы мы с «Рубином» сыграли в субботу, а с «Томью» в воскресенье, а не наоборот, как это происходит сейчас. Кто бы что ни говорил, а все-таки во время игры с мюнхенским клубом то и дело в голове проскальзывала следующая мысль: побереги-ка ты лучше силы перед самым дальним перелетом года.

Перелеты в Томск, как мне удалось заметить, утомляют не так сильно, я бы даже сказал, почти вдвое меньше, чем во Владивосток. У «Томи», кстати, симпатичная команда, вылета которой из премьер-лиги я специально не желаю.

Я думаю, что пока еще рано говорить о кризисе в «Зените». Просто, как вы, наверное, заметили, в последних матчах нам противостояли сильные соперники, скажем так, одни из лидеров российского футбола. Кроме того, можно, думаю, говорить и о некой черной полосе. Странное дело, но нам реально не везет в последних играх. Как еще иначе объяснить последнюю тенденцию, когда наша команда создает уйму моментов, но почти не забивает, а у соперника каждая голевая атака становится результативной?

Но я не снимаю с нас ответственности и понимаю беспокойство болельщиков. Помнится, в прошлом году у нас получалось лучше. В тот период мы много комбинировали, создавали больше моментов у чужих ворот и действовали с запредельной концентрацией, забив несколько мячей в концовках матчей. Только не спрашивайте у меня о причинах.

Повторюсь: дело в невезении. Надеюсь, в Сибири мы положим конец этой серии без побед. Команда уровня «Зенита» просто не может себе позволить ни разу не обыграть соперника в четырех подряд матчах. Ничьи никого не радуют.

Единственное, что в этой всей ситуации хоть как-то согревает душу: не только «Зенит» теряет очки. Пока никто из конкурентов не убежал далеко вперед. А, если бы еще не тот случай с, так называемым, доморощенным игроком в матче с ЦСКА, мы бы сейчас лидировали», – цитирует игрока Bobsoccer.ru.