Капитна «Зенита» Александр Анюков получил предупреждение на 68-й минуте матча против «Томи». Это уже четвертая желатя карточка защитника в



Капитна «Зенита» Александр Анюков получил предупреждение на 68-й минуте матча против «Томи». Это уже четвертая желатя карточка защитника в чемпионате.

Таким образом, Анюков пропустит игру 11-го тура СОГАЗ чемпионата России, в котором 29 мая петербуржцы принимают на "Петровском" московский «Спартак». В прошлом году сине-бело-голубые не смогли ни разу выиграть у красно-белых в чемпионате - 1:1 в Питере и 0:1 в Москве.

Кто заменит Анюкова на правом фланге обороны? Ведь он играет практически без замен. В 2010-м иногда на эту позицию выходил Томаш Губочан, однажды - универсал Сергей Семак. Но Семак трамвирован, а Губочан выглядит неубедительно, к тому же нездоров и Александр Лукович, который в свою очередь мог бы сыграть слева. Лучано Спаллетти предстоит решать сложную задачу. Возможно, тренер бросит в бой защитника из молодежного состава.