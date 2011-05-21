Московское "Динамо" продолжило беспроигрышную серию под руководством Сергея Силкина, временно исполняющего обязанности главного тренера после отставки Миодрага Божовича, победив самарские "Крылышки" - 1:0.

Единственный гол в матче забил украинский легионер Андрей Воронин (на фото).

Набрав 16 очков, "Динамо" вклинилось в плотную группу лидеров. На первом месте "Локомотив" с 18-ю очками, следом идет "Кубань" (17), по 16 у "Зенита", "Динамо" и "Анжи". Столько же может набрать "Спартак", если выиграет сегодня на своем поле у "Краснодара" в последнем матче 10-го тура. Напомним, что игра "Волга" - ЦСКА перенесена из-за выступления армейцев в финале Кубка страны.

"Динамо" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)

"Динамо": Шунин, Ломич, Мисимович (Юсупов, 75), Фернандес, Гранат, Сапета, Дуймович, Самедов (Смолов, 82), Кураньи, Воронин, Кокорин (Каряка, 71).

"Крылья Советов": М'Боли, Джорджевич, Пономаренко (Приемов, 54), Молош, Елисеев (Савин, 69), Самсонов, Цаллагов, Кузнецов, Печник (Эскобар, 84), Соснин, Абдулфаттах.

Гол: Воронин, 48.

Предупреждения: Самсонов (15), Молош (26), Пономаренко (51), Мисимович (52), Абдулфаттах (82).