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&quot;Динамо&quot; выиграло у &quot;Крыльев&quot;

&quot;Динамо&quot; выиграло у &quot;Крыльев&quot;

Московское "Динамо" продолжило беспроигрышную серию под руководством Сергея Силкина, временно исполняющего обязанности главного тренера после отставки Миодрага Божовича, победив самарские

Московское "Динамо" продолжило беспроигрышную серию под руководством Сергея Силкина, временно исполняющего обязанности главного тренера после отставки Миодрага Божовича, победив самарские "Крылышки" - 1:0.

Единственный гол в матче забил украинский легионер Андрей Воронин (на фото).

Набрав 16 очков, "Динамо" вклинилось в плотную группу лидеров. На первом месте "Локомотив" с 18-ю очками, следом идет "Кубань" (17), по 16 у "Зенита", "Динамо" и "Анжи". Столько же может набрать "Спартак", если выиграет сегодня на своем поле у "Краснодара" в последнем матче 10-го тура. Напомним, что игра "Волга" - ЦСКА перенесена из-за выступления армейцев в финале Кубка страны.

"Динамо" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)

"Динамо": Шунин, Ломич, Мисимович (Юсупов, 75), Фернандес, Гранат, Сапета, Дуймович, Самедов (Смолов, 82), Кураньи, Воронин, Кокорин (Каряка, 71).

"Крылья Советов": М'Боли, Джорджевич, Пономаренко (Приемов, 54), Молош, Елисеев (Савин, 69), Самсонов, Цаллагов, Кузнецов, Печник (Эскобар, 84), Соснин, Абдулфаттах.

Гол: Воронин, 48.

Предупреждения: Самсонов (15), Молош (26), Пономаренко (51), Мисимович (52), Абдулфаттах (82).

Спорт
21 мая 2011 18:41
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