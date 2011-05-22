После матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (4:0) игрокам московского «Спартака», принимавшим участие в игре, был предоставлен двухдневный отпуск.



После матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара» (4:0) игрокам московского «Спартака», принимавшим участие в игре, был предоставлен двухдневный отпуск. Футболисты, которые не участвовали в субботнем матче или провели на поле мало времени, будут в эти дни тренироваться на базе клуба в Тарасовке под руководством одного из представителей тренерского штаба.

Подготовку к матчу 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» красно-белые начнут во вторник, сообщает Bobsoccer.ru.

Напомним, что в чемпионате-2010 "Спартак" под руководством Валерия Карпина (на фото) отобрал у "Зенита", завоевавшего золотые медали, четыре очка. В Питере была ничья - 1:1 (счет открыл Веллитон, сранвял Ломбертс), а в Москве "народная команда" вырвала победу - 1:0 благодаря пенальти, реализованному Дмитрием Комбаровым на 88-й минуте.