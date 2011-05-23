Ягр перейдет в СКА

По информации корреспондента «Спорта» Татьяны Черновой, в ближайшее время высока вероятность перехода в СКА нападающего «Авангарда» Яромира Ягра. Скорее всего, соглашение будет подписано уже на этой

По информации корреспондента «Спорта» Татьяны Черновой, в ближайшее время высока вероятность перехода в СКА нападающего «Авангарда» Яромира Ягра. Скорее всего, соглашение будет подписано уже на этой неделе. Напомним, что в числе главных претендентов на 39-летнюю чешскую звезду помимо армейцев назывались «Питтсбург» и «Монреаль». В минувшей «регулярке» КХЛ на счету Ягра 50 (19+31) очков в 49 матчах, а также 9 (2+7) баллов в 14 встречах Кубка Гагарина. В составе же сборной Чехии Ягр был признан лучшим нападающим словацкого чемпионата мира, в ходе которого он отметился 9 (5+4) результативными баллами в 9 играх.