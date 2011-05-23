Канунников + Стариков = победа!

В течение шести сезонов «Зенит» не проигрывал в Томске самому восточному клубу премьер-лиги. Печальная для хозяев серия прервалась 22 мая, когда команда Валерия Непомнящего одолела

В течение шести сезонов «Зенит» не проигрывал в Томске самому восточному клубу премьер-лиги. Печальная для хозяев серия прервалась 22 мая, когда команда Валерия Непомнящего одолела действующего чемпиона России.

Праздничный стол шесть лет назад

…10 апреля 2005 года студенческий Томск не спал до утра. Плевать на то, что с утра горожанам нужно было выходить на работу, а студентам заполнять аудитории. Свою первую победу в ранге клуба премьер-лиги Томск отметил на славу. Благодаря голам Альберта Борзенкова и Александра Швецова на земляном, без единой травинки поле стадиона «Труд» сибиряки одолели «Зенит» Властимила Петржелы, за который играли Аршавин, Кержаков, Радимов. Забитый до отказа стадион рукоплескал команде Бориса Стукалова, генеральный же директор клуба Юрий Степанов, появившись в пресс-центре, был готов обниматься со всеми, кто в этот вечер переживал за сибирскую команду.

Отметили ту победу и футболисты «Томи». Уже под утро в один из элитных ночных клубов Томска приехали опьяненные успехом футболисты. Своих героев Томск в те годы узнавал в лицо, и в центре зала немедленно был накрыт праздничный стол, а диджеи до самого утра гоняли музыку для «самых лучших в мире томских футболистов». Из той томской команды в 2011 году в строю остались лишь двое — полузащитники Сергей Скобляков и Валерий Климов, однако последний пока не может помочь команде из-за травмы.

Поражение шестилетней давности Петржела встретил внешне спокойно. Рулевого сине-бело-голубых куда больше волновал тот факт, что с переломом руки в лазарет больше чем на месяц отправился ведущий форвард команды Александр Кержаков. По иронии судьбы Кержаков не сыграл в Томске и в минувшую субботу. Травма, полученная в товарищеском матче с «Баварией», стоила «Зениту» главной ударной силы. А плохая физическая готовность Александра Бухарова только усугубила мигрень Лучано Спаллетти.

Из «Зенита» выпустили воздух

Итальянцу по ходу матча впору было хвататься за голову. «Зенит», показавшийся разобранным, лишь в первом тайме пытался создавать какую-то остроту у ворот Сергея Песьякова. А после мяча Павла Голышева в начале второго тайма из команды Спаллетти словно выпустили воздух. Трибуны же на гол экс-спартаковца Голышева ответили вдохновенным порывом. Корреспонденту «Спорта» уже года три не доводилось видеть столь вдохновенной поддержки своей команды со стороны фанов «Томи».

Апофеозом игры «Зенита» в этот вечер стала желтая карточка, полученная капитаном сине-бело-голубых Александром Анюковым в середине второго тайма. Предупреждение стало для правого бека сборной России четвертым в сезоне, и следующий матч против московского «Спартака» 28-летний Анюков пропустит.

По иронии судьбы все вопросы о победителе субботнего матча снял бывший форвард зенитовской «молодежки» Евгений Стариков, сыгравший, пожалуй, свой лучший матч в карьере. Американец из Одессы на один вечер превратился в самого популярного игрока «Томи». Такого лидера, как 22-летний Стариков, у «Зенита» в этот день не нашлось. А если вспомнить, что первый мяч в воротах Вячеслава Малафеева побывал после передачи с правого фланга Максима Канунникова, арендованного томичами именно у «Зенита», то возникают вопросы к Спаллетти и клубному менеджменту.

Рассчитывать на очковые приобретения в Томске питерской команде было крайне сложно. Спаллетти так и не рискнул бросить в бой ни одного из резервистов Анатолия Давыдова, а вышедший на замену 33-летний Константин Зырянов в одиночку был не в состоянии переломить ход игры.

Единственное, на что сподобились зенитовцы в концовке, — навал на ворота Песьякова. Уйти от поражения питерцы могли за две минуты до окончания основного времени, когда защитник «Томи» едва не срезал мяч в свои ворота.

Финальный свисток стадион встретил овациями, и впервые за последние два года сибиряки скандировали фамилию наставника «Томи» Валерия Непомнящего.