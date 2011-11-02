1:0 — 22 года спустя

Санкт-Петербург не видел донецкий «Шахтер» более 20 лет. В последний раз «горняки» приезжали сюда в марте 1989-го для того, чтобы сыграть календарный матч чемпионата СССР. Любопытно, что та встреча прошла не на открытом воздухе, а в ССК, однако болельщиков пришло лишь немного меньше, чем вчера на «Петровский», — 18 500 человек. В той игре принимали участие нынешние тренеры «Зенита» — вратарь Михаил Бирюков и защитник Николай Воробьев — и добились такого результата, о котором мечтали их нынешние подопечные (вспомните слова Константина Зырянова на предматчевой пресс-конференции): «Зенит» победил — 1:0. Добавим, что гол на 9-й минуте забил Борис Чухлов.



Фаворит поменялся



Тогда и представить было невозможно, что «Зенит» и «Шахтер» будут возглавлять специалисты, тренировавшие топ-клубы итальянской серии A, а основной состав донецкой команды наполовину сформируется из бразильцев. Но жизнь идет вперед, и со временем, как мы знаем из хита российской эстрады, невозможное становится возможным. Теперь это была еще и встреча двух обладателей Кубка УЕФА, коего, кстати, уже не существует. Думается, восприятие «Зенита» и «Шахтера» сейчас и тогда в чем-то схоже. Только тогда эти клубы были «вторым эшелоном» советского футбола, а теперь — европейского. Петербургская и донецкая команды примерно равны по силам и возможностям, не гранды, но всегда опасные соперники. Могут выстрелить, дать бой топ-клубу, но стать таковым пока не готовы. Примеряют маску короля постсоветского пространства, что только добавляет перца их противостоянию. Победить бывшего соседа — особый смак. Впрочем, перед первым матчем в Донецке представители «Шахтера», как казалось, поглядывали на зенитовцев свысока. Наверное, статус четвертьфиналиста прошлой Лиги чемпионов вскружил голову. Главный тренер «горняков» Мирча Луческу давал понять, что его команда лучше играет в футбол. Что и хотел продемонстрировать на «Донбасс-Арене». После первого матча и накануне второго на «Петровском» тон разговоров уже был другой. По игре «Зенит» в Донецке был явно сильнее, и только чудовищно низкая реализация голевых моментов не дала команде Лучано Спаллетти победить. Выяснилось, что за счет грамотной организации, отличного движения и прессинга можно лишить «Шахтер» его плюсов. Теперь уже сине-бело-голубые назывались явными фаворитами, особенно с учетом безобразных действий «горняков» в обороне, пропустивших 8 голов за 4 последних матча. Чемпионы Украины признавались, что их команда будет действовать на «Петровском» от обороны, но многие сомневались, что это принесет ей какие-либо плоды. Например, проживающий ныне на Украине бывший зенитовец Олег Саленко в одном из ток-шоу прямо заявил о том, что «Шахтер» не умеет играть «вторым номером» и подобная тактика только увеличит шансы «Зенита» на победу.



Данни — в составе!



Поменял тон и сам Луческу. Накануне игры на «Петровском» он завел любимую пластинку про вредных судей и улыбку фортуны. Конечно, не добавляли коучу «Шахтера» веры в свою команду и потери в составе — травмы помешали сыграть с «Зенитом» защитникам Чигринскому и Чижову и бразильским полузащитникам Жадсону и Фернандиньо. Хотя все они, кроме Фернандиньо, находятся не в лучшем состоянии.



У «Зенита» так и не успел поправиться к матчу лучший бомбардир Александр Кержаков. До самого вторника под вопросом был выход на поле и Данни, но португалец

все-таки сыграл с наколенником. Зато неожиданно остался в запасе его соотечественник Бруну Алвеш, которому тренеры предпочли Томаша Губочана. Учли козыри бразильцев.



Гол в раздевалку



Стартовому свистку француза Стефана Ланнуа предшествовал эффектный перформанс болельщиков. Трибуны «Петровского» благодаря цветному картону «оделись» в зенитовские цвета, а на секторах фанатов четко вырисовалось белым: «Наше имя — «Зенит». Не вписывался в общую гамму только оранжевый островок болельщиков гостей. Трибуны гнали зенитовцев вперед, но ни хозяева, ни «горняки» не торопились. В течение получаса матча шла довольно осторожная игра. Скоростей не хватало, а самому креативному игроку чемпионов России явно мешала действовать в полную силу травма. «Шахтер» совершил несколько опасных подходов к воротам Малафеева, но ничего из них не выжал. «Зенит» до поры до времени тоже не беспокоил Рыбку: выяснилось, что донецкая команда может при желании грамотно обороняться. Впрочем, в последние 15 минут первого тайма игра кардинально поменялось. «Зенит» стал более агрессивен и решителен в единоборствах, поднажал, и матч все больше стал напоминать донецкий. Реальные шансы забить упустили Зырянов, Бухаров и попавший в крестовину Данни. Острые атаки шли регулярно, гол назревал и в итоге состоялся. Надежный Рыбка не смог отразить удар Ломбертса после углового. Теперь повел «Зенит».



«Шахтер» напомнил «Спартак»



Ситуация вынуждала «Шахтер» идти большими силами вперед, поскольку поражение сводило к минимуму их шансы выйти из группы. Периодически игра действительно переходила на половину поля «Зенита», но чего-то главного ей все-таки не хватало. Своеобразный стиль чемпионов Украины оборачивался на сей раз против них. Они все сильнее напоминали не лучший вариант московского «Спартака» времен Олега Романцева, когда контроль мяча словно становился главной и единственной целью. Гости действовали на низких скоростях, а такой игрой застать «Зенит» врасплох невозможно. В актив им можно занести разве что момент Тейшейры, но Малафеев выручил команду. Зенитовцы вполне могли увеличить счет, однако Широков и Бухаров наносили удары мимо ворот. В итоге хватило и одного гола для победы. Как хотел Зырянов и как было 22 года назад.



«Зенит» — «Шахтер» — 1:0



* Гол: Ломбертс, 45+1



* Предупреждения: Срна, 23; Виллиан, 52; Луис Адриано, 65; Денисов, 74; Лазович, 90



* Судья: Стефан Ланнуа (Франция)



1 ноября. Санкт-Петербург. «Петровский». 21 800 зрителей