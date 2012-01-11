«Зенит» заинтересовался нападающимо «Лилля» Муссу Соу. Но кроме сине-бело-голубых, на 25-летнего игрока сборной Сенегала, по информации 4-4-2.com, также претендуют

«Зенит» заинтересовался нападающимо «Лилля» Муссу Соу. Но кроме сине-бело-голубых, на 25-летнего игрока сборной Сенегала, по информации 4-4-2.com, также претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».

Мусса Соу до перехода в "Лиль" летом 2010-го выступал за "Ренн" и "Седан". За два неполных сезона в сотсаве "догов" он в 33 матчах забил 20 голов, стал чемпионом и обладателем Кубка Франции 2010/2011, а также лучшим бомбардиром чемпионата (16 мячей). В 2011-м признан лучшим футболистом года в Сенегале.

"90 минут"