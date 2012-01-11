"Зенит" и Лучано Спаллетти действительно близки к заключению нового контракта, о чем сегодня сообщила La Gazzetta dello Sport со ссылкой на самого 52-летнего специалиста - по данным газеты,

"Зенит" и Лучано Спаллетти действительно близки к заключению нового контракта, о чем сегодня сообщила La Gazzetta dello Sport со ссылкой на самого 52-летнего специалиста - по данным газеты, речь идет о соглашении на два сезона.

Принципиальная договоренность между итальянцем и клубом уже достигнута, а ряд последних деталей обсуждается в рабочем порядке. Однако когда именно будут поставлены подписи под контрактом, точно пока не известно - прежде всего потому, что для этого необходимо присутствие Спаллетти в Санкт-Петербурге (он в настоящее время проводит отпуск на родине).

В Северную столицу итальянец прибудет накануне вылета сине-бело-голубых на первый сбор в Дубай, начало которого намечено на 15 января. Таким образом, нельзя исключать, что договор будет оформлен до этой даты. При этом возможен и другой сценарий: стороны еще раз обговорят некоторые моменты до отправления команды в ОАЭ, а официально сделку оформят в промежутке между сборами или по возвращении "Зенита" в Петербург в преддверии запланированного на 15 февраля первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой", сообщает "СЭ".

www.sport-express.ru