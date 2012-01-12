«Зенит» просмотрит Леонова

17-летний голкипер Артем Леонов, являющийся воспитанником Академии имени Коноплева, отправится на предсезонный сбор в ОАЭ вместе с «Зенитом». Вратарь юношеской сборной России пройдет просмотр, а по итогам сбора будет решено, останется ли он в составе действующего чемпиона России. Ранее интерес к талантливому стражу ворот приписывали «Спартаку», «Крыльям Советов» и даже лондонскому «Челси». Напомним, 15 января сине-бело-голубые отправятся на тренировочный сбор в Дубай, где в течение 12 дней в интенсивном режиме будут готовиться к предстоящим матчам. Мнением о Леонове в разговоре с корреспондентом «Спорта» Константином Тиховым поделился главный тренер юношеской сборной России Владимир Щербак.

— Остается пожелать ему удачи в «Зените». Конечно, на сегодня он вряд ли сможет конкурировать с Вячеславом Малафеевым. Но при правильном отношении в тренировочному процессу и любви к футболу, а не себя в нем, у этого вратаря может все получиться. Вообще Леонов наряду с Цветковым — один из самых талантливых голкиперов своего возраста, — отметил Щербак.