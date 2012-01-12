Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин: «Самые трудные «предсезонки» — у Горлуковича»

Виктор Файзулин — главный путешественник в «Зените». Он уже объездил половину земного шара, от родной Находки до Бразилии, и собирается расширять географию своих странствий.

Виктор Файзулин — главный путешественник в «Зените». Он уже объездил половину земного шара, от родной Находки до Бразилии, и собирается расширять географию своих странствий. Впрочем, это будет позже. А пока 25-летний полузащитник поделится своими впечатлениями с читателями «Спорта» о только что закончившемся отпуске.

Самым ярким впечатлением от отпуска стал Лас-Вегас

— Что вы чувствовали в последние дни отпуска, Виктор?

— Настраивался на предсезонный сбор и подготовку к чемпионату.

— Вы так спокойно об этом говорите, как будто выход из отпуска для вас обыденное явление.

— Ну уж не шок — это точно!

— Правда ли, что футболисты начинают скучать по работе уже через неделю после начала каникул?

— Нет, неправда. У всех по-разному, но я по крайней мере точно не скучаю! Еще бы с удовольствием отдохнул недельку-другую. Отдыхать — не работать (улыбается).

— Но организм-то требует нагрузок?

— Организм требует. А душа — нет! (Смеется.)

— Отпуск у вас получился очень насыщенным, не так ли?

— Да. Сначала мы отправились во французскую Полинезию — самолетом до Лос-Анджелеса, а затем на океанском лайнере до островов. Круиз длился две недели. Потом три дня были в Лос-Анджелесе, четыре в Лас-Вегасе, после чего вернулись в Санкт-Петербург, где и встретили Новый год. Еще съездили на свадьбу к Юре Жевнову. А оставшееся время провели дома.

— Чем вам запомнилась француз­ская Полинезия?

— Очень красивые места, отличные пляжи. Мы останавливались на разных островах. Пейзажи, конечно, впечатляющие.

— В Голливуде были?

— Нет. На экскурсию не поехал — что-то очень устал и лег спать.

— А казино посетили в Лас-Вегасе?

— Да, заходил.

— Вы же, по собственному признанию, не игрок, Виктор!

— Да, не игрок, но в Лас-Вегасе было грех не поиграть (смеется).

— Ну и как результат?

— Проиграл немножко. Но Лас-Вегас стал, пожалуй, самым ярким впечатлением от отпуска: жизнь в городе не останавливается ни на секунду, везде проходят какие-то шоу, все ярко, красочно! Мы еще попали на празднование католического Рождества: в городе было очень много народу, который гудел днем и ночью, — супер просто!

— Какая погода была в Америке?

— Хорошая — ни жарко, ни холодно: пятнадцать-двадцать градусов тепла.

— Америка оставила сильное впечатление?

— Да, мне нравится эта страна. Я ведь еще был в Майами. Красиво!

— В путешествие ездили с супругой?

— Да. Сын в это время отдыхал с моими родителями в Дубае.

Думаю о сборной

— Вы помните о том, что начинаете юбилейный, пятый сезон в «Зените»?

— Пятый уже? Быстро время летит!

— А чем отличается Виктор Файзулин образца 2012 года от себя самого пятилетней давности?

— Хороший вопрос! (После паузы.) По крайней мере тем, что сейчас я иду на медосмотр спокойно, не нервничаю, как тогда. А так… Опытом, наверно, чем еще?

— Титулами!

— Ну да, пожалуй (улыбается).

— Какая «предсезонка» была самой сложной в вашей карьере — у Красножана, Адвоката или Спаллетти?

— У Горлуковича в СКА (Хабаровск. — «Спорт»). (Смеется.) А в премьер-лиге у всех нагрузка приблизительно одинаковая. Хотя, пожалуй, у Спаллетти все-таки тяжелее всех. Но сейчас все его требования мы прекрасно знаем, поэтому представляем, что нас ждет.

— Признайтесь, сколько раз в отпуске вы вспоминали о «Бенфике»?

— Не считал, но нечасто. Просто посмотрел жеребьевку и пару дней порадовался.

— И еще попрошу одного искреннего признания: держите ли вы в голове возможность попасть на чемпионат Европы?

— Такие мысли в голове есть всегда. Да, не скрываю, что думаю о сборной. Но мое дело — играть и доказывать все делом.

— А такая возможность, судя по всему, будет, потому что концовка прошлого сезона получилась для вас очень удачной.

— Согласен.

— Многие считают, что самым красивым голом «Зенита» в 2011 году был мяч, забитый вами в первом поединке с «Шахтером». Разделяете такую точку зрения?

— Нет. Были голы и красивее.

— Но при этом тот мяч оказался очень важным. По большому счету именно ваш гол, принесший «Зениту» ничью в Донецке, и стал пропуском в плей-офф Лиги чемпионов!

— Важным — да, но ведь мы говорим о красоте, так?

— Хорошо. Особенность нынешнего межсезонья в том, что оно не открывает новый сезон с чистого листа. Или все-таки подготовка — это накатанный, рутинный процесс?

— Сезон действительно необычный. У меня такое ощущение, что чемпионат просто ненадолго остановился. Мы ушли в коротенький отпуск, а теперь готовимся к продолжению турнира.

— Решение перевести отечественный футбол на систему «осень — весна» сейчас кажется уместным?

— Я не могу об этом судить. Да, в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Зенит» и ЦСКА, но не думаю, что в этом заключается вся разница. А что еще изменилось? Как решили, так и будем играть.