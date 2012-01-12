Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин: «Самые трудные «предсезонки» — у Горлуковича»

Виктор Файзулин — главный путешественник в «Зените». Он уже объездил половину земного шара, от родной Находки до Бразилии, и собирается расширять географию своих странствий. Впрочем, это будет позже. А пока 25-летний полузащитник поделится своими впечатлениями с читателями «Спорта» о только что закончившемся отпуске.
Самым ярким впечатлением от отпуска стал Лас-Вегас
— Что вы чувствовали в последние дни отпуска, Виктор?
— Настраивался на предсезонный сбор и подготовку к чемпионату.
— Вы так спокойно об этом говорите, как будто выход из отпуска для вас обыденное явление.
— Ну уж не шок — это точно!
— Правда ли, что футболисты начинают скучать по работе уже через неделю после начала каникул?
— Нет, неправда. У всех по-разному, но я по крайней мере точно не скучаю! Еще бы с удовольствием отдохнул недельку-другую. Отдыхать — не работать (улыбается).
— Но организм-то требует нагрузок?
— Организм требует. А душа — нет! (Смеется.)
— Отпуск у вас получился очень насыщенным, не так ли?
— Да. Сначала мы отправились во французскую Полинезию — самолетом до Лос-Анджелеса, а затем на океанском лайнере до островов. Круиз длился две недели. Потом три дня были в Лос-Анджелесе, четыре в Лас-Вегасе, после чего вернулись в Санкт-Петербург, где и встретили Новый год. Еще съездили на свадьбу к Юре Жевнову. А оставшееся время провели дома.
— Чем вам запомнилась французская Полинезия?
— Очень красивые места, отличные пляжи. Мы останавливались на разных островах. Пейзажи, конечно, впечатляющие.
— В Голливуде были?
— Нет. На экскурсию не поехал — что-то очень устал и лег спать.
— А казино посетили в Лас-Вегасе?
— Да, заходил.
— Вы же, по собственному признанию, не игрок, Виктор!
— Да, не игрок, но в Лас-Вегасе было грех не поиграть (смеется).
— Ну и как результат?
— Проиграл немножко. Но Лас-Вегас стал, пожалуй, самым ярким впечатлением от отпуска: жизнь в городе не останавливается ни на секунду, везде проходят какие-то шоу, все ярко, красочно! Мы еще попали на празднование католического Рождества: в городе было очень много народу, который гудел днем и ночью, — супер просто!
— Какая погода была в Америке?
— Хорошая — ни жарко, ни холодно: пятнадцать-двадцать градусов тепла.
— Америка оставила сильное впечатление?
— Да, мне нравится эта страна. Я ведь еще был в Майами. Красиво!
— В путешествие ездили с супругой?
— Да. Сын в это время отдыхал с моими родителями в Дубае.
Думаю о сборной
— Вы помните о том, что начинаете юбилейный, пятый сезон в «Зените»?
— Пятый уже? Быстро время летит!
— А чем отличается Виктор Файзулин образца 2012 года от себя самого пятилетней давности?
— Хороший вопрос! (После паузы.) По крайней мере тем, что сейчас я иду на медосмотр спокойно, не нервничаю, как тогда. А так… Опытом, наверно, чем еще?
— Титулами!
— Ну да, пожалуй (улыбается).
— Какая «предсезонка» была самой сложной в вашей карьере — у Красножана, Адвоката или Спаллетти?
— У Горлуковича в СКА (Хабаровск. — «Спорт»). (Смеется.) А в премьер-лиге у всех нагрузка приблизительно одинаковая. Хотя, пожалуй, у Спаллетти все-таки тяжелее всех. Но сейчас все его требования мы прекрасно знаем, поэтому представляем, что нас ждет.
— Признайтесь, сколько раз в отпуске вы вспоминали о «Бенфике»?
— Не считал, но нечасто. Просто посмотрел жеребьевку и пару дней порадовался.
— И еще попрошу одного искреннего признания: держите ли вы в голове возможность попасть на чемпионат Европы?
— Такие мысли в голове есть всегда. Да, не скрываю, что думаю о сборной. Но мое дело — играть и доказывать все делом.
— А такая возможность, судя по всему, будет, потому что концовка прошлого сезона получилась для вас очень удачной.
— Согласен.
— Многие считают, что самым красивым голом «Зенита» в 2011 году был мяч, забитый вами в первом поединке с «Шахтером». Разделяете такую точку зрения?
— Нет. Были голы и красивее.
— Но при этом тот мяч оказался очень важным. По большому счету именно ваш гол, принесший «Зениту» ничью в Донецке, и стал пропуском в плей-офф Лиги чемпионов!
— Важным — да, но ведь мы говорим о красоте, так?
— Хорошо. Особенность нынешнего межсезонья в том, что оно не открывает новый сезон с чистого листа. Или все-таки подготовка — это накатанный, рутинный процесс?
— Сезон действительно необычный. У меня такое ощущение, что чемпионат просто ненадолго остановился. Мы ушли в коротенький отпуск, а теперь готовимся к продолжению турнира.
— Решение перевести отечественный футбол на систему «осень — весна» сейчас кажется уместным?
— Я не могу об этом судить. Да, в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Зенит» и ЦСКА, но не думаю, что в этом заключается вся разница. А что еще изменилось? Как решили, так и будем играть.