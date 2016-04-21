Посещения Цирка Чинизелли станет для горожан доступнее

Турне знаменитого циркового актёра Олега Попова подошло к концу, а вместе с этим упала и цена на билеты в старейший цирк Санкт-Петербурга и всей России. По словам Михаила Смородина, директора

Турне знаменитого циркового актёра Олега Попова подошло к концу, а вместе с этим упала и цена на билеты в старейший цирк Санкт-Петербурга и всей России.

По словам Михаила Смородина, директора Цирка на Фонтанке, участие в представлениях Олега Константиновича стало возможным исключительно благодаря Росгорцирку, который этого добился в прошедшем году на сочинской премии «Мастер». Учитывая, что артист дал себе 26 лет назад обет никогда не возвращаться в Россию, это событие стало невероятной удачей.

Однако Цирк Чинизелли не смог заработать баснословных денег на участии в шоу звёздного отечественного клоуна, которому скоро исполнится 86 лет. Дело в том, что подготовка циркового шоу «Пусть всегда будет солнце!» обошлась ориентировочно в 125 000 000 рублей, а на представлениях Олега Попова удалось заработать немного более половины этой суммы — 70 000 000 рублей. Как говорят, дебет сравнялся с кредитом.

Теперь цены на билеты в главный цирк Петербурга обойдутся петербуржцам в два раза дешевле. С 29 апреля на Фонтанке начинается новая развлекательная программа «Салют победы». Премьера назначена на 19 часов вечера. Стоимость билетов составит от 500 до 3000 рублей.

Источник фото - www.sobaka.ru