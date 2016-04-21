Эрмитажных котов не отдадут дачникам

В Эрмитаже установили новые правила раздачи дворцовых котов, в результате чего дискриминировали дачников. Садоводы не смогут забирать четвероногих по причине своей безответственности к

В Эрмитаже установили новые правила раздачи дворцовых котов, в результате чего дискриминировали дачников. Садоводы не смогут забирать четвероногих по причине своей безответственности к животным.

По мнению организаторов акции, люди отвозят котов на дачи и не следят за ними, животные там погибают, а это является предательством. По итогу прошлой раздачи хозяев обрели только 22 питомца. Следующая акция по раздаче котов, обитающих в Зимнем дворце, состоится в мае и будет приурочена к Дню эрмитажного кота и «Ночи музеев». Отмечается, что в этот раз раздавать будут котов с черным и черно-белым окрасом.

Традиция держать в Зимнем дворце котов уходит корнями во времена Петра Великого. Первого кота в еще деревянную резиденцию царя привезли из Голландии и назвали Василием. «Иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения» – гласил указ императора. На сегодняшний день коты со своими обязанностями справляются – успешно борются с грызунами в помещениях Эрмитажа за исключением музейных залов. Каждый четвероногий подвергается стерилизации, имеет собственный паспорт, ветеринарную карточку, а также одет в особую униформу – желтый ошейник.

Фото - mc.hertzbeat.ru