На красной ветке метро запущен поезд-библииотека

В честь Всемирного дня книги и авторского права по красной ветке петербургского метро запустили «Мобильную библиотеку» – необычно оформленный поезд, в котором сможете почитать, скачав понравившиеся

В честь Всемирного дня книги и авторского права по красной ветке петербургского метро запустили «Мобильную библиотеку» – необычно оформленный поезд, в котором сможете почитать, скачав понравившиеся книги. Некоторые из них окажутся в вашем гаджете совершенно бесплатно.

В вагонах метро петербуржцам предоставляется возможность скачать любимые книги. Состав, оформленный специально для акции, будет совершать рейсы на протяжении трёх месяцев по крайной ветке. Суть проекта заключается в том, что любой пассажир вправе, пока он в пути, перейти по ссылке и загрузаить свои любимые произведения, которые он потом в любое время сможет прочитать со своего гаджета.

При первом подключении к библиотеке пользователю даётся бонус – бесплатный доступ к 50 бестселлерам, в число которых входят экземпляры писателей Северной столицы.

Георгий Полтавченко отмечает, что «Мобильная библиотека» является «важным имиджевым проектом» Петербурга.