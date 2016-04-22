«Голоса Победы» зазвучат в преддверии 9 мая

Для ветеранов ВОВ и всех, переживших блокаду Ленинграда, 7 мая пройдёт музыкальный марафон в Доме Радио. На Малой Садовой улице у здания Дома Радио ежегодно накануне Дня Победы проводят

Для ветеранов ВОВ и всех, переживших блокаду Ленинграда, 7 мая пройдёт музыкальный марафон в Доме Радио.

На Малой Садовой улице у здания Дома Радио ежегодно накануне Дня Победы проводят музыкальную программу «Голоса Победы», которая в этом году стартует в 12 дня.

АиФ-Петербург с 2011 года проводит акции в честь 9 мая. Началось всё с «Уроков мужества» – своеобразного возрождения советской традиции, когда сотрудники милиции или ветераны рассказывали в школах о своей работе и подвигах. В рамках этой акции полицейские и ветераны чеченской и афганской кампаний обсуждали с учениками цену мира.

С 2012 издание совместно с Домом Радио проводит музыкальный марафон «Голоса Победы». В первый год основной темой была выбрана Дорога жизни, в 2013 году мероприятие посвятили блокадным детям Ленинграда, а в прошлом году лейтмотивом стало 70-летие победы над фашистами. Проект поддерживает правительство города и коммерческие компании.

Здание Дома Радио, в котором ежегодно проходят «Голоса Победы», было построено в 1914 году по планам братьев-архитекторов Косяковых. В 1933 году в доме расположился советский Комитет по радиофикации и радиовещанию, а само здание часто бомбили во время Великой Отечественной Войны, однако, вопреки всему, здесь читали на весь город стихи, прозу и военные сводки.

Фото: droplak.ru