Хрюш не пустили в «Народный»

Знаменитые петербургские Хрюшки отказались от проверки универсама «Народный». Причина проста – Хрюшкам угрожают.

«Хрюши против» – это проект, который согласованно с органами правопорядка проводит массовую проверку продукции питерских магазинов. Благое дело! Внимание акцентируют на датах хранения и выявлении залежавшихся, уже не пригодных к покупке товаров. Ранее эта проверка проходила весьма спокойно, однако участники проекта категорически отказались посещать универсам «Народный» возле станции метро «Ладожская». В день предполагаемой проверки перед входом в магазин, по словам очевидцев, выстроилась примерно десятков пять людей крепкого телосложения. Сотрудники магазина заранее были оповещены о проверке, но, несмотря на это, баррикада мужчин весьма бандитского типа готова была пустить в ход все свои силы, чтобы не пустить активистов в торговые залы.

Если вам дорого ваше здоровье, всегда следите за сроком годности товаров, ибо мы есть то, что мы едим. Такого принципа придерживаются и «Хрюши против». «Городовой» надеется, что больше подобных проблем у активистов движения не будет.

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