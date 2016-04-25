В мае Северную столицу атакует летняя жара

Синоптики сулят нетипичную для Петербурга температуру воздуха в середине мая. Уже на этой неделе наступит потепление до + 13 градусов, а к середине мая в городе и вовсе ожидается аномальная для

Синоптики сулят нетипичную для Петербурга температуру воздуха в середине мая. Уже на этой неделе наступит потепление до + 13 градусов, а к середине мая в городе и вовсе ожидается аномальная для этого месяца жара.

Однако, пока не стоит сильно радоваться6 в ближайшую неделю, конечно, потеплеет, вот только под лучами солнца не удастся погреться, ведь по прогнозам, небо в ближайшие дни останется пасмурным. Зато периодически начинающиеся дожди полностью очистят город от накопившейся пыли.

Напомним, что последний раз такая аномальная жара посещала город на Неве летом 2014 года: температура воздуха тогда поднималась на 7-8 градусов выше нормы и, порой, достигала отметки в 30 градусов. Вопреки радости петербуржцев внезапно пришедшему лету, в городе участились и несчастные случаи, погода также стала причиной и различных сбоев.

Фото - www.gismeteo.ru