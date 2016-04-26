Подросткам расскажут о безопасном селфи

В Петербурге скоро начнут проводить первые в России лекции о том, каким образом сделать селфи безопасно для жизни и здоровья. Напоминаем, буквально несколько дней назад в Колпинском районе города

В Петербурге скоро начнут проводить первые в России лекции о том, каким образом сделать селфи безопасно для жизни и здоровья.

Напоминаем, буквально несколько дней назад в Колпинском районе города произошла трагедия – решивший сделать крутое селфи подросток упал с ЛЭП и получил тяжелейшие травмы. И это далеко не единственный случай: во всем мире селфи и погоня за лайками частенько становятся причиной какой-нибудь беды, иногда и с летальным исходом.

Общественные активисты уже давно предлагали предпринимать по этому поводу меры, например, создавать специальную социальную рекламу, рассказывающую об определенных правилах безопасности. После недавней колпинской трагедии заволновались и в районной администрации – чиновники намерены организовать в учебных заведениях района особые уроки, посвященные правилам хорошего, безопасного селфи. Конечно, селфи – не единственная опасность, которая грозит подросткам, и об этом на новых лекциях обещают тоже обязательно рассказать. Кроме того, в районе будет усилена охрана крыш и чердаков, чтобы лишить юных селферов очередного опасного соблазна.

Фото - www.youtube.com