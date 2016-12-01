В первый день зимы ожидается погода около нуля и небольшой снег

Хотя первую декаду декабря и обещали очень снежную, но такая погода настанет не в один миг. 1 декабря выпадет небольшое количество снега, а температура будет колебаться от нуля до небольшого

Хотя первую декаду декабря и обещали очень снежную, но такая погода настанет не в один миг. 1 декабря выпадет небольшое количество снега, а температура будет колебаться от нуля до небольшого минуса. Гололедица сохранится.

В первый день зимы температура воздуха будет держаться на уровне 0… -2 градуса, под ногами горожан и колёсами автомобилистов будет скользкий лёд, к чему нужно быть готовыми, сообщает «Радио Балтика». Осадки в виде снега ожидаются небольшие, а вот ветер поднимется до 10 м/с.

Первая треть декабря по прогнозам Гидрометцентра ожидается облачная и снежная. В Петербург вновь вернутся сильные снегопады и даже метели. А под самый Новый Год обещают настоящую снежную зиму – снега выпадет выше нормы 51 мм.

Фото: atawaka.com