Завод «Арсенал» переоборудуют в креативное пространство

Грядущий 2017 год обещает быть богатым на открытие многочисленных творческих пространств: например, лофт-проект появится в цехах завода «Арсенал». Сейчас здание по адресу Комсомола, 2 пустует.

Грядущий 2017 год обещает быть богатым на открытие многочисленных творческих пространств: например, лофт-проект появится в цехах завода «Арсенал».

Сейчас здание по адресу Комсомола, 2 пустует. Однако вскоре на его территории обустроят креативный кластер, где будут проходить выставки и культурно-образовательные мероприятия. Помимо подобных организаций на заводе «Арсенал» появятся офисы, но определённого формата – в сфере коммуникаций и IT-технологий.

По площади помещение достигает 30 000 квадратных метров. По замыслам собственника, новое пространство должно идеально вписаться в инфраструктуру района и стать его мощной образовательной силой.

Причём вполне возможно, что на территории это будет не единственный такой проект. Площадь завода достаточно велика, и в дальнейшем её планируют использовать для создания похожих общественных мест.

Завод «Арсенал» построили ещё в начале 18 века. Но как только предприятие переехало из центра города, здание пустует. Запланированные изменения не повредят историческому облику завода. Кстати, первое мероприятие в пространстве уже прошло: в ноябре там стартовал танцевальный фестиваль «AVG Anniversary».

Фото - arsenalspace.ru