В Петербурге выбрали самые благоустроенные районы

В Санкт-Петербурге провели проверку всех районов и кварталов, отметив те, где преобладают красивые дворы и скверы, обновленные спортивные площадки, а также объекты, предоставляющие медицинское

В Санкт-Петербурге провели проверку всех районов и кварталов, отметив те, где преобладают красивые дворы и скверы, обновленные спортивные площадки, а также объекты, предоставляющие медицинское обслуживание и объекты, отвечающие за развитие культуры и образование.

Сегодня в штабе отвечающим за благоустройство города огласили результаты конкурса, который проходит каждый год «Лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга в 2016 году». В рамках конкурса было проведено масштабное исследование, по итогам которого в лидеры выбились шесть петербургских районов.

На первой позиции в первой группе по благоустройству оказались Калининский и Приморский районы. Во второй группе победу поделили Невский и Московский районы. Группу под номером три возглавил Центральный район. Среди пригородных районов в 2016 году лидирующая позиция принадлежит Пушкинскому.

Также были отмечены в отдельных номинациях точки на карте Петербурга. Самыми комфортными и уютными дворами были признаны дворики на улице Маршала Казакова возле 28 дома и на улице Руставели с 28 по 30 дом. Специалистами также были отмечен дом 34 на проспекте Космонавтов и 15,17 дома на улице Коллонтай.

Фото: spret.realtor.ru