Сотрудники Исаакиевского собора спасли сов от вредоносных фотосессий

Работники музея-памятника направили обращение в Комитет по природопользованию, где сообщили о незаконном заработке денег при входе в «Исакий». Прохожим за небольшую оплату предлагали

Работники музея-памятника направили обращение в Комитет по природопользованию, где сообщили о незаконном заработке денег при входе в «Исакий». Прохожим за небольшую оплату предлагали сфотографироваться с совой на фоне собора, но предприниматели не подумали о том, что вспышки фотокамер могут ослепить птиц, а бодрствование ночных пернатых в мегаполисе днём нарушает их режим.

Группа людей, предлагающая сделать фото с совой, сообщила, что купила пернатых в Интернет-магазине, передаёт «Konkretno.ru». Продажей сов через Интернет занимаются браконьеры, которые по весне разоряют гнёзда и продают птиц для забавы или бизнеса, уточняют в Центре реабилитации и реинтродукции диких животных «СИРИН».

Произошло очевидное нарушение законодательства об охране окружающей среды: птиц нельзя фотографировать со вспышкой, подытоживает Комитета по природопользованию. В связи с этим, фотографам придётся выплатить штраф в 1 тысячу рублей, согласно части 3 статьи 8.37 КоАп, а лицам, на которых оформлен бизнес на совах, – 5 тысяч рублей.

Фото: pinstake.com