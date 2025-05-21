Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины

Карелия богата природными красотами, и чтобы увидеть их, нужно много ходить, так что можно обойтись и без автомобиля.

Путешествие по Карелии без машины — вполне реальная и даже очень удачная идея. Этот край, где расположились тысячи озер и мраморных каньонов, отлично подходит для тех, кто хочет насладиться природой и культурой, не заморачиваясь с арендой автомобиля, парковками и сложными дорогами. Рассказываем о том, как опытные туристы справляются с непростым маршрутом.

Петрозаводск — Сортавала — Рускеала

Начать стоит с Петрозаводска — столицы Карелии. Добраться сюда из Москвы или Санкт-Петербурга можно поездом или самолетом, а дальше — на автобусе. Например, утренним рейсом из Петрозаводска легко доехать до Сортавалы, небольшого, но очень уютного города с богатой историей. Здесь стоит прогуляться по набережной, посмотреть на здания в финском стиле — ратушу, старые школы, и просто насладиться размеренной атмосферой.

Из Сортавалы на автобусе или на ретропоезде за полтора часа можно добраться до знаменитого горного парка Рускеала. Это место — настоящая жемчужина Карелии. Здесь открываются виды на мраморные каньоны, водопады и озера. Мрамор, добытый здесь, украшает Казанский собор в Петербурге и Эрмитаж.

В парке можно покататься на лодке по озеру, пройтись по экотропам, попробовать карельскую кухню в местных кафе, а для любителей адреналина — прыгнуть с тарзанки над водой.

Автор отзыва советует лайфхак: не покупать билет в парк сразу, а сначала пройти 500 метров влево — там расположен заброшенный мраморный карьер. После парка можно съездить к водопадам Ахвенкоски — это всего полчаса на маршрутке.

Сортавала — Валаам — Петрозаводск

На второй день стоит отправиться на Валаам — остров с древним монастырем и удивительной природой. Добраться туда можно на пароме с пристани в Сортавале. Прогулка по Валааму — это возможность увидеть старинные храмы, побывать в монастырских садах и просто насладиться тишиной и красотой острова. После экскурсии паром возвращает вас в Сортавалу, а оттуда — автобус или поезд обратно в Петрозаводск.

Дополнительные советы

Планируйте поездки заранее, особенно если хотите попасть на паромы или ретропоезд, а также возьмите удобную обувь для прогулок и небольшие рюкзаки. Если хотите посетить менее доступные места, можно договориться о трансфере с местными жителями, это называется «заброска» — часто так добираются до отдаленных озер и заповедников.

Так что путешествие по Карелии без машины — это не только реально, но и очень интересно. Главное — правильно спланировать маршрут. Карелия с ее мраморными каньонами, древними монастырями и тысячами озер оставит только самые яркие впечатления.