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«Все должно быть в рамках приличия»: что следует помнить во время путешествия в мусульманские страны

21 мая 2025 19:33
ОАЭ
«Все должно быть в рамках приличия»: что следует помнить во время путешествия в мусульманские страны
globallookpress/ IMAGO/ Zoonar.com/ Bruno Coelho

Знание правил страны, в которую вы отправляетесь отдыхать, сделает ваш отпуск наиболее комфортным и приятным.

Отправляясь в путешествие, обязательно нужно подумать об обычаях и традициях той страны, куда вы собрались. Ведь не все народы живут так, как в России, особенно много запретов в мусульманских странах. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, поэтому лучше подготовиться к поездке заранее и узнать все тонкости.

Турция

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому» про то, что нужно помнить, отправляясь в самые популярные у туристов мусульманские страны.

«Что касается Турции, то здесь мы уже привыкли к тому, что в целом турки сами более объевропейные, и соответственно в стране нет совсем жестких запретов касательно того, как нужно выглядеть за пределами отеля. Вы можете выходить в приотельные зоны в целом спокойно, не заморачиваясь над тем, чтобы у вас там была покрыта голова или закрыты руки. То же самое касается Стамбула. Но все равно нужно понимать, что вы находитесь в другой стране, в которой есть свои законы и порядки, которые также нужно соблюдать. Допустим, если мы говорим про Стамбул, вы хотите зайти в какую-нибудь мечеть. В этом случае обязательно лучше с собой иметь платок, который вы можете надеть при входе в священное место. В таких мечетях, которые имеют туристический характер — это Айасофия, Голубая мечеть, то там есть прокаты головных уборов», — рассказывает эксперт.

Египет

В Египте ситуация практически такая же, как в Турции: выходя в город нужно одевать просто и лаконично, не вызывающе. Однако в африканской стране есть разные касты местных жителей, которые по-разному относятся к туристам.

«Есть местное население, которое полностью соблюдает все законы религиозные, вплоть до того, что у незамужних девушек должны быть закрыты даже руки. Есть вторая каста, и они уже более объевропейные, они соблюдают законы, но не так жестко, как первая каста. И третья, это египтяне, которые одеваются, как мы с вами: не покрывают ни голову, не закрывают ни руки, ни ноги, но опять же это все должно быть в рамках приличия», — говорит Наталья.

При этом закрытая одежда нужна даже для того, чтобы не сгореть на палящем солнце в Египте.

Эмираты

В Арабских эмиратах уже более строгие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Турагент отмечает, что на территории отеля туристу никто ничего не запретит, но, выходя в город, нужно обязательно соблюдать форму одежды, которая там принята.

«Должны быть закрыты плечи и руки в идеале, можно надеть какую-то свободную длинную одежду, допустим, брюки или длинные юбки, платье, не экспериментировать девушкам с платьями мини, а мужчинам с супер короткими шортами. Эмираты очень строго относятся к тому, как вообще люди ходят на улице», — предупреждает эксперт.

Также в Арабских Эмиратах проявление открытых чувств на публике не принято. То есть лучше не целовать друг друга и в целом соблюдать рамки приличия.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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