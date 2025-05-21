«Золотая» черешня: почему в Петербурге килограмм ягод стоит 550 рублей и откуда ее везут

Какую черешню выбрать в Петербурге и где ее лучше покупать — на рынке или в магазине?

Килограмм ягод можно купить за 550 рублей. Причина такого рост цен — гибель урожая из-за заморозков. Начало сезона черешни в Петербурге ознаменовано высокими ценами, что связано с неблагоприятными погодными условиями.

Органолептические показатели: упругость, цвет и аромат — признаки свежей черешни

Как не ошибиться с покупкой и какая для них разумная цена. На этот вопрос порталу «Городовой» ответила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Прежде всего, нужно обращать внимание на органолептические показатели: ягоды должны быть упругими, без вмятин и трещин. У свежей ягоды плодоножка зеленая и гибкая, а цвет равномерный, в зависимости от сорта от темно-красного, бордового до желтого», — отметила эксперт.

При выборе черешни важно обращать внимание на ее внешний вид и аромат.

Кислый аромат и конденсат: признаки испорченной черешни

Спелая вишня имеет насыщенный красный или почти черный оттенок. Кислый или забродивший аромат свидетельствует о начавшемся процессе гниения ягод.

Если ягоды продаются в контейнере или пакете, нужно обратить внимание на наличие конденсата — это является признаком неправильного хранения ягоды. Не стоит покупать черешню с кислым запахом или конденсатом в упаковке.

Покупать ягоды лучше у проверенных продавцов, как в магазинах и торговых сетях, так и на рынках.

Пик сезона: июнь-июль — время снижения цен на местную черешню

«Пик сезона для местной черешни — июнь—июль, когда цены снижаются на 30-40% по сравнению с ранними сортами, которые чаще всего импортные (Турция, Узбекистан) и, как правило, дороже», — сказала Ильяшенко.

Сейчас розничные цены на черешню составляют от 450 до 700 руб. за кг. Однако существенного падения цен на отечественную вишню и черешню ждать не приходится из-за весенних заморозков в ключевых российских регионах, которые затронули до половины урожая.

Наиболее вероятно снижение цен на 10-15% к пиковому сезону.