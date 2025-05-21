«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком

В последнее время набирает популярность странный и опасный тренд — отбеливание и ремонт зубов гель-лаком. Мастера маникюра предлагают за 200-300 рублей «починить» сломанный зуб, нанося на него гель для ногтей и высушивая под ультрафиолетовой лампой. Стоматологи бьют тревогу — такая «помощь» может привести к серьезным проблемам с зубами и даже их потере.

Повреждение зубов и кариес

Врач-стоматолог Вероника Мелехова рассказала порталу «Городовой», почему этот тренд опасен для здоровья.

«Мастера, наложив форму из гель-лака, потом маникюрной пилкой пилят этот гель-лак и при этом повреждают зуб. На зубе остаются микрошероховатости, что служит более удобной поверхностью для адгезии микробов и бактерий, скоплений налета. Травмированый зуб это ослабляет, и бактериям проще разрушить его еще сильнее и сформировать кариес», — рассуждает эксперт.

Осложнения и отравление

Также материал для ногтей, по словам стоматолога, не предназначен для сцепки с зубом. Если этим гелем закупорить в зубе бактерии, которым не нужен кислород, они начнут размножаться еще быстрее. Тем самым тоже вызывая кариес.

«Формирования кариеса, если вовремя не заметить, то это будет пульпит, пародонтит и прочие неприятные осложнения воспалительного характера от нелечных вовремя зубов. Помимо того, что мы царапаем поверхность и туда прикрепляются бактерии, еще также более сильно оседают пигменты из пищи, а вычистить эти участки сложнее», — отмечает стоматолог.

Также врач заметил, что от лампы может быть горячо, а это уже термическая травма. Использование праймера и вовсе может оказать токсическое действие на организм и вызвать ожог слизистой.

«Поэтому я не рекомендую экспериментировать с гель-лаками, несмотря на то, что как раз таки прародителем, скажем так, основоположником наращивания ногтей был стоматолог. Он из пломбировочного материала своей супруги, у которой сломался ноготь, восстановил его», — рассказывает Вероника.

Гель-лак, в отличие от пломбы, быстро скалываться, и так может формироваться достаточно острый край, который, попадая в пищеварительный тракт, травмирует слизистую. Кроме того, правила антисептики в стоматологическом кабинете и мастера маникюра отличаются, что тоже должно насторожить любителей трендов.