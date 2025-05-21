Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить

Гастрономические предпочтения у петербуржцев и москвичей различаются также, как и речь. Даже супы две столицы варят разные. Но чем они отличаются и как приготовить Ленинградский рассольник? На этот вопрос нам ответил эксперт.
Шеф-повар Иван Кудряшов объяснил «Городовому», чем отличаются супы.
«Ленинградский рассольник — это аналог московского. В московском в составе идут белые коренья, как пастернак, корень сельдерея. В советское время был придуман Ленинградский рассольник поваром Николаем Курбатовым, он решил заменить белые коренья на картофель и морковь, а также добавить туда перловую крупу. Сейчас тот рассольник, который все готовят — он и есть тот самый, ленинградский», — объяснил эксперт.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Лук
|200 гр
|Морковь
|300 гр
|Перловая крупа
|100 гр
|Картофель
|400 гр
|Мясо говядины
|600−700 гр
|Вода
|3,5 литра
|Соленые огурцы
|500 гр
|Рассол
|500 мл
|Соль, перец
|по вкусу
|Зелень
|по вкусу
|Лавровый лист
|по вкусу
Приготовление
- За 8-12 часов нужно замочить в воде перловку (лучше это сделать на ночь);
- Сварить бульон из говядины;
- Все ингредиенты нарезать кубиком 6−8 миллиметров;
- Лук и морковью обжарить на масле прямо в кастрюле;
- Добавить к обжаренным овощам перловку, слив с нее воду;
- Залить все бульоном;
- Добавить картофель;
- Положить в суп лавровый лист;
- Варить все в течение 15-20 минут;
- Влить огуречный рассол;
- Добавить соленые огурцы;
- Сверху посыпать рубленной зеленью. Она может быть любая: петрушка, укроп, лук, но не кинза.
Шеф-повар отмечает, что вливать рассол в суп можно в любое время. Если вы не хотите, чтобы разварились овощи, то кислоту можно добавлять и раньше.