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Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить

21 мая 2025 22:01
Рассольник
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить
Legion-Media/ Zoonar.com/ MYCHKO

Знаменитый ленинградский рассольник — это очень вкусный суп и приготовить его очень легко.

Гастрономические предпочтения у петербуржцев и москвичей различаются также, как и речь. Даже супы две столицы варят разные. Но чем они отличаются и как приготовить Ленинградский рассольник? На этот вопрос нам ответил эксперт.

Шеф-повар Иван Кудряшов объяснил «Городовому», чем отличаются супы.

«Ленинградский рассольник — это аналог московского. В московском в составе идут белые коренья, как пастернак, корень сельдерея. В советское время был придуман Ленинградский рассольник поваром Николаем Курбатовым, он решил заменить белые коренья на картофель и морковь, а также добавить туда перловую крупу. Сейчас тот рассольник, который все готовят — он и есть тот самый, ленинградский», — объяснил эксперт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Лук 200 гр
Морковь 300 гр
Перловая крупа 100 гр
Картофель 400 гр
Мясо говядины 600−700 гр
Вода 3,5 литра
Соленые огурцы 500 гр
Рассол 500 мл
Соль, перец по вкусу
Зелень по вкусу
Лавровый лист по вкусу

Приготовление

  1. За 8-12 часов нужно замочить в воде перловку (лучше это сделать на ночь);
  2. Сварить бульон из говядины;
  3. Все ингредиенты нарезать кубиком 6−8 миллиметров;
  4. Лук и морковью обжарить на масле прямо в кастрюле;
  5. Добавить к обжаренным овощам перловку, слив с нее воду;
  6. Залить все бульоном;
  7. Добавить картофель;
  8. Положить в суп лавровый лист;
  9. Варить все в течение 15-20 минут;
  10. Влить огуречный рассол;
  11. Добавить соленые огурцы;
  12. Сверху посыпать рубленной зеленью. Она может быть любая: петрушка, укроп, лук, но не кинза.

Шеф-повар отмечает, что вливать рассол в суп можно в любое время. Если вы не хотите, чтобы разварились овощи, то кислоту можно добавлять и раньше.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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