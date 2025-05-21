Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить

Знаменитый ленинградский рассольник — это очень вкусный суп и приготовить его очень легко.

Гастрономические предпочтения у петербуржцев и москвичей различаются также, как и речь. Даже супы две столицы варят разные. Но чем они отличаются и как приготовить Ленинградский рассольник? На этот вопрос нам ответил эксперт.

Шеф-повар Иван Кудряшов объяснил «Городовому», чем отличаются супы.

«Ленинградский рассольник — это аналог московского. В московском в составе идут белые коренья, как пастернак, корень сельдерея. В советское время был придуман Ленинградский рассольник поваром Николаем Курбатовым, он решил заменить белые коренья на картофель и морковь, а также добавить туда перловую крупу. Сейчас тот рассольник, который все готовят — он и есть тот самый, ленинградский», — объяснил эксперт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Лук 200 гр Морковь 300 гр Перловая крупа 100 гр Картофель 400 гр Мясо говядины 600−700 гр Вода 3,5 литра Соленые огурцы 500 гр Рассол 500 мл Соль, перец по вкусу Зелень по вкусу Лавровый лист по вкусу

Приготовление

За 8-12 часов нужно замочить в воде перловку (лучше это сделать на ночь); Сварить бульон из говядины; Все ингредиенты нарезать кубиком 6−8 миллиметров; Лук и морковью обжарить на масле прямо в кастрюле; Добавить к обжаренным овощам перловку, слив с нее воду; Залить все бульоном; Добавить картофель; Положить в суп лавровый лист; Варить все в течение 15-20 минут; Влить огуречный рассол; Добавить соленые огурцы; Сверху посыпать рубленной зеленью. Она может быть любая: петрушка, укроп, лук, но не кинза.

Шеф-повар отмечает, что вливать рассол в суп можно в любое время. Если вы не хотите, чтобы разварились овощи, то кислоту можно добавлять и раньше.