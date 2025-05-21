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Угадай легенду: известные российские песни по иллюстрациям нейросети

21 мая 2025 21:32
Люди, смех
Угадай легенду: известные российские песни по иллюстрациям нейросети
Городовой ру

Тест для настоящих меломанов: угадай российскую песню по фактам и иллюстрациям.

Российская музыка — это настоящая сокровищница хитов, которые стали символами эпох и любимы миллионами. Многие из этих песен знают наизусть, а некоторые обросли легендами и интересными историями.

В нашем тесте мы предлагаем вам угадать название известных российских песен, опираясь не только на факты, но и на необычные иллюстрации, созданные нейросетью.

Это отличный способ проверить свою музыкальную память и вспомнить культовые композиции. Готовы к музыкальному путешествию по времени и образам? Начинаем!

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Автор:
Ксения Пронина
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