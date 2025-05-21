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«Желудок молчит», но жизнь под угрозой: таблетки от гастрита довели школьницу из Петербурга до реанимации

21 мая 2025 14:31
реанимация, Петербург, школьница, похудение
«Желудок молчит», но жизнь под угрозой: таблетки от гастрита довели школьницу из Петербурга до реанимации
Городовой ру

Что стоит за опасным желанием похудеть у школьницы?

В Санкт-Петербурге произошел трагичный случай: семиклассница, стремясь быстро сбросить вес, прибегла к опасным методам и попала в реанимацию. Она приняла таблетки от гастрита, надеясь похудеть, но вместо этого столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Почему такие методы небезопасны и как предотвратить подобные случаи?

«Желудок молчит», но жизнь под угрозой: Что скрывается за таблетками от гастрита?

На вопросы портала «Городовой» ответила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. Она объяснила, что таблетки от гастрита, снижая кислотность, обволакивают стенки желудка, снимают воспаление и предотвращают образование язв, а также уменьшают боли при голодании.

«То есть по сути на фоне этих таблеток «желудок молчит», фермент еще системы «отдыхают», соответственно легко терпеть голод», — поясняет Марият Мухина.

В данном случае, по мнению специалиста, у девочки, вероятно, возникли орторексия и анорексия — расстройства пищевого поведения, характеризующиеся навязчивой идеей здорового питания и резким ограничением в еде.

Опасный путь к стройности: Почему таблетки от гастрита не помогут похудеть

Важно понимать, что таблетки от гастрита не способствуют похудению напрямую. Они лишь маскируют симптомы, позволяя легче переносить голод, что может привести к ухудшению состояния.

«Однако все равно они не уберегли желудок и очевидно возникло либо кровотечение, либо еще какое-то осложнение и девочка попала в реанимацию», — комментирует доктор Мухина.

Прием таких препаратов без назначения врача может быть крайне опасен и привести к серьезным последствиям для здоровья.

Орторексия и анорексия: Распознать и помочь

Пищевые расстройства, такие как орторексия и анорексия, часто встречаются среди подростков, особенно девушек. Распознать проблему можно по следующим признакам:

  • Чрезмерная озабоченность своим весом и внешним видом.
  • Резкое ограничение в питании или употребление только определенных продуктов.
  • Искаженное восприятие своего тела.
  • Частые жалобы на усталость, слабость, головокружение.
  • Изоляция от друзей и семьи.

Как предотвратить опасные пищевые расстройства? Советы диетолога

Чтобы предотвратить развитие пищевых расстройств, необходимо:

  • Обращать внимание на психологическое состояние подростка, поддерживать его и быть готовым выслушать.
  • Формировать здоровое отношение к еде, избегать диет, пропагандирующих резкое снижение веса.
  • Разъяснять опасность самолечения и приема лекарств без назначения врача.
  • При появлении тревожных симптомов обращаться к специалистам — психологу, психотерапевту, диетологу.

Случай с семиклассницей — это еще одно напоминание о том, как важно заботиться о ментальном и физическом здоровье подростков, а также о необходимости информировать их об опасности самолечения и нездоровых методов похудения.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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