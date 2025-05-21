Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром»

10 построек Петербурга, которые спорят с наследием Петра и вызывают бурные дискуссии.

Санкт-Петербург — город дворцов, мостов и каналов, где даже дождь кажется частью эстетики. Но среди шедевров барокко и классицизма прячутся здания, которые заставляют петербуржцев хвататься за сердце. Петербург — город невероятной красоты, но и здесь есть места, которые вызывают недоумение и даже отторжение. 10 архитектурных объектов вызывают больше всего споров и критику со стороны горожан.

Лахта-центр: небоскреб-пришелец

Год постройки: 2019. 462-метровая игла, врезавшаяся в низкое балтийское небо. Самый высокий небоскреб Европы критикуют за диссонанс с историческим центром.

«Он словно упал из Дубая в промзону», — говорят местные.

Как пишет канал «НАИРА В МИРЕ ДИЗАЙНА», одни видят в нем символ прогресса, другие — надгробие над духом Северной столицы.

«Стекляшка» на Итальянской улице: холодильник в гостиной

Год постройки: 2005. Почему кошмар: Стеклянный куб, втиснутый между доходных домов XIX века. Его зеркальные стены отражают шпиль Петропавловки, но жители сравнивают здание с «холодильником в гостиной».

Ирония заключается в том, что он построен на месте снесенного дома, где жил композитор Римский-Корсаков. Стеклянный куб на Итальянской улице резко контрастирует с исторической застройкой и вызывает негативные ассоциации у местных жителей.

Дом Бенуа: заброшенный гигант

Год постройки: 1912 (заброшен с 1990-х). Конструктивистский шедевр, превратившийся в руину. Огромные пустые окна и облупленные стены напоминают декорации к постапокалипсису.

Энтузиасты требуют реставрации, но пока дом медленно съедает грибок. Заброшенный Дом Бенуа — памятник конструктивизма, который находится в плачевном состоянии.

ТЦ «Питерлэнд»: замок из пластика

Год постройки: 2010. Торговый центр в виде средневекового замка с розовыми башнями и витражами «а-ля Disney». Рядом с ним даже «Аврору» хочется спрятать.

Построен на месте завода «Красный химик» — памятника индустриальной эпохи. Торговый центр «Питерлэнд» выделяется своим необычным дизайном, который не сочетается с архитектурой города.

ЖК «Новая Охта»: бетонный великан

Год постройки: 2018. 28-этажный монстр на берегу Невы, закрывший вид на Смольный собор.

«Как будто Годзилла прошелся по Охте», — шутят горожане.

Строительство едва не запретили из-за протестов ЮНЕСКО. Жилой комплекс «Новая Охта» критикуют за свои размеры и влияние на панораму города.

БЦ «Газпром-Сити»: офисы против истории

Год постройки: Частично построен (проект). План застройки на Охтинском мысу, где археологи нашли следы крепости Ниеншанц (XVII век). Проект называют «вандализмом под стеклом».

Бизнес-центр «Газпром-Сити» вызвал протесты из-за планов строительства на территории исторического памятника.

ТРК «Радуга»: рай для китча

Год постройки: 2007. Почему кошмар: ярко-синее здание с золотыми куполами и арками, напоминающее гибрид тайского храма и цирка.

Торгово-развлекательный комплекс «Радуга» отличается ярким и эклектичным дизайном.

ЖК «Императорский лес»: роскошь без вкуса

Год постройки: 2015. Элитный комплекс в псевдоклассическом стиле с колоннами, лепниной и позолотой. Напоминает торт, который перекормили кремом.

Стоит рядом с настоящими памятниками ампира, подчеркивая их изящество. Жилой комплекс «Императорский лес» критикуют за чрезмерную помпезность и отсутствие вкуса.

«Новая Голландия»: спорный ребрендинг

Год реконструкции: 2016. Исторический остров XVIII века превратили в арт-кластер с минималистичными павильонами. Критики считают, что «чистый бетон убил дух места».

Реконструкция «Новой Голландии» вызвала споры из-за изменения исторического облика острова.

БЦ «Полюстрово»: Сталинский сюр

Год постройки: 1950 (перестроен в 2010-х). Сталинский ампир, смешанный с хай-теком. Бетонные колонны, стеклянные фасады и неоновые вывески создают эффект «машины времени с глюком».

БЦ «Полюстрово» — это пример неудачной реконструкции, где смешались разные архитектурные стили.

Петербург — не музей под стеклом

Город живет, меняется, ищет баланс между прошлым и будущим. Возможно, через 50 лет Лахта-центр станет символом своего времени, а «Стекляшку» на Итальянской будут охранять как памятник раннего капитализма. А пока каждый житель решает сам: ругать эти здания или принимать как часть вечного диалога эпох.